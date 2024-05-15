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又一警涉詐 高雄港埔所遭搜

聯合報／ 記者林保光陳雅玲／連線報導

林園警分局港埔派出所。記者林保光／翻攝
林園警分局港埔派出所。記者林保光／翻攝
高雄市警林園分局林園派出所陳姓警員，日前因涉嫌勾結詐騙集團教戰並查個資，被雲林地檢署聲押獲准；檢方林園警分局港埔派出所洪姓警員與陳有金錢往來，疑似也涉案，昨天再度搜索約談，帶回洪姓警員等五人，朝詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌偵辦。

據了解，卅一歲洪姓警員曾以自己在博弈網站註冊的帳號幫廿九歲陳姓警員下注簽賭，再從中抽佣；洪到案初步供稱，是因陳欠他錢才會幫忙下注，否認涉詐。截至昨晚洪等人仍在廉政署南調組接受偵詢調查。

全案為詐騙集團網路成立假投資平台，招募民眾投資虛擬貨幣、股票等標的，陳姓警員受在詐團的胞弟勾結，去年起疑洩露個資等資料，更充當集團軍師獻策，教導如何規避查緝，從中抽取百分之二至百分之四利益。

檢方也查出陳姓警員與洪姓警員屢有金流往來，昨指揮警政署政風室、廉政署南調組、調查局航高站、林園分局等單位發動第二波行動，搜索陳住處和派出所，帶回洪及另四名相關人。

洪姓警員曾是林園警分局偵查隊員，二○二一年自呈報告調制服警員，先在林園警分局大寮派出所服務，後調港埔所。林園警分局表示配合調查。陳姓警員今年一月被收押，被記二大過免職。

個資 廉政署 詐騙集團

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