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台海當面共軍今晚再度大舉出海活動 15架次逾越中線及其延伸線

影／救護車沒載患者闖紅燈 2女撞上1重傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市謝姓男子今晚8時許駕駛民間救護車，行經台中地院旁的自由路時闖紅燈，與當時騎機車在林森路的邱女、李女發生碰撞，其中邱女傷勢嚴重，有骨折、意識模糊等傷勢，車禍造成三人送醫，警方初步調查，謝、李女沒有酒精濃度，邱女因仍在急救，尚無法酒測，當時救護車內有乘客但非病患，是否符合緊急狀況闖紅燈狀況，需要後續釐清肇責。

第一警分局在今晚8時57分獲報，西區自由路、林森路，鄰近台中司法大廈，有救護車與兩輛機車的事故，經查，當時謝姓男子（36歲）駕駛民間救護車，由康樂街沿自由路內側車道往貴和街方向行駛，當時邱姓女子（36歲）、李姓女子（20歲）分騎2輛機車，由府後街沿林森路外車道往建國北路方向行駛，因救護車當時闖紅燈，兩機車在路口閃避不及，撞上右側車頭。

消防局獲報後，將謝男與車內乘客送往台中醫院治療，另外兩名女騎士則是送往中山醫學大學附設醫院急救，其中邱女傷勢較嚴重，意識不清、有骨折狀況。

第一警分局表示，謝、李女都已酒測，無酒精濃度，邱女因仍在急救中，酒精濃度待查，謝當時是闖紅燈，是否符合緊急醫療法中執行緊急任務的規定，仍需後續調查釐清。

第一警分局提醒，用路人行駛時應注意前方狀況，保持安全距離、減速慢行，遵守交通規則，避免車禍之發生。

台中司法大廈外今晚發生救護車與兩輛機車的事故，當時救護車闖紅燈，其中一名機車女騎士傷勢較重。圖／讀者提供
台中司法大廈外今晚發生救護車與兩輛機車的事故，當時救護車闖紅燈，其中一名機車女騎士傷勢較重。圖／讀者提供
台中司法大廈外今晚發生救護車與兩輛機車的事故，當時救護車闖紅燈，其中一名機車女騎士傷勢較重。圖／讀者提供
台中司法大廈外今晚發生救護車與兩輛機車的事故，當時救護車闖紅燈，其中一名機車女騎士傷勢較重。圖／讀者提供
台中司法大廈外在晚發生救護車與兩輛機車的事故，當時救護車闖紅燈，其中一名機車女騎士傷勢較重。圖／讀者提供
台中司法大廈外在晚發生救護車與兩輛機車的事故，當時救護車闖紅燈，其中一名機車女騎士傷勢較重。圖／讀者提供
台中司法大廈外今晚發生救護車與兩輛機車的事故，當時救護車闖紅燈，其中一名機車女騎士傷勢較重。圖／讀者提供
台中司法大廈外今晚發生救護車與兩輛機車的事故，當時救護車闖紅燈，其中一名機車女騎士傷勢較重。圖／讀者提供
台中司法大廈外今晚發生救護車與兩輛機車的事故，當時救護車闖紅燈，其中一名機車女騎士傷勢較重。圖／讀者提供
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