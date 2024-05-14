快訊

台海當面共軍今晚再度大舉出海活動 15架次逾越中線及其延伸線

台東休旅車自撞衝水溝 車上1男1女搶救不治

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市知本大學路二段今晚發生休旅車疑似失控自撞變電箱衝入水溝，造成車上22歲陽姓男子與19歲余姓女子命危送醫，經搶救仍宣告不治。詳細事故原因警方調查中。

這起交通意外於晚間8點多發生，1輛休旅車由西往東方向行經知本大學路二段時，不明原因失控撞擊路旁變電箱後，衝入1公尺深水溝，警消據報趕抵現場救援。

由於撞擊猛烈，變電箱整個被撞飛離開基座，休旅車引擎更是噴飛，零件散落，車頭毀損。消防隊員發現車內一對男女沒有呼吸心跳，將人拉出，並且實施CPR急救並分送馬偕及基督教醫院急救，由於2人傷勢嚴重，經搶救後仍宣告不治。

警方初步了解，駕駛為22歲陽姓男子，送醫時瞳孔放大、胸部受傷嚴。副駕駛座則為19歲余姓女子，送醫前也是呈現瞳孔放大，意識不清。

據了解，陽男與余女雙方為朋友關係，余女是從花蓮來台東過生日。這起意外如何發生？有無酒駕或毒駕？警方將進一步調查釐清。

至於變電箱遭撞，也導致附近建農里約200多戶停電，台電獲報也第一時間搶修，目前陸續恢復供電。

台東市知本大學路二段今晚發生休旅車疑似失控自撞變電箱衝入水溝，造成車上22歲陽姓男子與19歲余姓女子命危送醫，經搶救仍宣告不治。圖／民眾提供
台東市知本大學路二段今晚發生休旅車疑似失控自撞變電箱衝入水溝，造成車上22歲陽姓男子與19歲余姓女子命危送醫，經搶救仍宣告不治。圖／民眾提供

休旅車 台東 失控

延伸閱讀

自撞變電箱釀停電！台東休旅車失控衝進水溝 1男1女命危送醫

影／北市男駕照被吊銷...改騎腳踏車酒駕 撞上「瑞典坦克」

花蓮市北濱外環道截水溝震損 將封10天搶修

台74線連環車禍！保時捷Cayenne Coupe剛牽2個月遭殃 維修費恐難以估計

相關新聞

影／洗車排隊出意外！BMW轎車突暴衝 加油站女員工捲車底瞬間曝光

昨天中午嘉義縣中埔鄉有間加油站洗車場發生一起交通意外，排隊洗車中的1輛BMW轎車突然暴衝正在洗車機前的洗車工黃姓女子，瞬間...

自撞變電箱釀停電！台東休旅車失控衝進水溝 1男1女命危送醫

台東市知本大學路二段今晚發生休旅車疑似失控自撞變電箱衝入水溝，造成車上1男1女命危送醫。詳細事故原因警方調查中。

台南直直撞！瑪莎拉蒂女駕駛先撞工人 衝進瓦斯管線工地

台南一輛瑪莎拉蒂女駕駛疑未注意車前狀況，今天下午2點多開車衝進台南市南區健康路二段及仁南街瓦斯管線施工工地，還撞到現場監...

影／救護車沒載患者闖紅燈 2女撞上1重傷

台中市謝姓男子今晚8時許駕駛民間救護車，行經台中地院旁的自由路時闖紅燈，與當時騎機車在林森路的邱女、李女發生碰撞，其中邱...

騎士失控撞前車人車倒地 後方公車輾過送醫不治

新北市新莊區輔大捷運站前，今天晚上發生3車事故，石姓女騎士當場遭公車輾過，送醫不治。事故2車駕駛沒有酒駕、石女酒測值待驗...

台東休旅車自撞衝水溝 車上1男1女搶救不治

台東市知本大學路二段今晚發生休旅車疑似失控自撞變電箱衝入水溝，造成車上22歲陽姓男子與19歲余姓女子命危送醫，經搶救仍宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。