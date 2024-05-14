自撞變電箱釀停電！台東休旅車失控衝進水溝 1男1女命危送醫
台東市知本大學路二段今晚發生休旅車疑似失控自撞變電箱衝入水溝，造成車上1男1女命危送醫。詳細事故原因警方調查中。
這起交通意外於晚間8點多發生，1輛休旅車由西往東方向行經大學路二段時，不明原因失控撞擊路旁變電箱後，衝入1公尺深水溝，警消據報趕抵現場救援。
由於撞擊猛烈，變電箱整個被撞飛離開基座，休旅車引擎更是噴飛，零件散落，車頭毀損。消防隊員發現車內1對男女沒有呼吸心跳，將人拉出，並且實施CPR並分送馬偕及基督教醫院急救。
警方初步了解，駕駛為22歲陽姓男子，送醫時瞳孔放大、胸部受傷嚴。至於女子身分仍在了解中。這起意外如何發生？有無酒駕或毒駕？警方將進一步調查釐清。
至於變電箱遭撞，也導致附近建農里約2百多戶停電，台電也搶修中，陸續恢復供電。
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