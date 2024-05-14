逃進菜市場嚇壞婆媽 桃園霹靂特警豬肉攤旁逮失聯移工

桃園保安警察大隊員警日前巡邏行經蘆竹區南崁路一帶，發現一名男子形跡可疑，男子與員警對上眼後心虛拔腿狂奔，警方一路追到旁邊市場內，並在豬肉攤旁將人逮住，攔查發現男子為越南籍失聯移工，全案依違反入出國及移民法移請內政部移民署桃園市專勤隊偵辦。

桃園保安警察大隊霹靂中隊員警日前執行巡邏勤務，巡經桃園市蘆竹區南崁路一帶，發現路邊一名男子形跡可疑，員警欲下車盤查之際，男子與員警對上眼心虛立即拔腿狂奔，員警一路狂追至蘆竹區市場，男子在豬肉攤旁遭警方壓制，一陣騷動驚動現場攤販及採買民眾。

對此警方查證該男子身分，發現陳姓男子為越南籍失聯移工，因此看到警察拔腿狂奔，全案依違反入出國及移民法移請內政部移民署桃園市專勤隊偵辦。