快訊

鹿希派顧牛肉麵店爆意外…遭鐵片插進左手掌 急向派出所求救傷勢曝光

自撞變電箱釀停電！台東休旅車失控衝進水溝 1男1女命危送醫

沒結過婚！新北中和櫃姐獨自撫養2子女 悶殺前還拍下親骨肉熟睡照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中地院外救護車闖紅燈撞2機車 2輕傷1重傷送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地院外的林森路、自由路在今天晚間8時許，傳出一起救護車與2輛機車的交通事故，一共有三名傷者送醫，其中一人傷勢比較嚴重，有骨折、意識昏迷，其餘二人則有肢體外傷，都已送醫院急救，詳細的肇事原因，有待警方後續調查釐清。

台中市消防局在今晚8時57分獲報，西區林森路、自由路，鄰近台中司法大廈外發生一起救護車與2輛機車的交通事故，消防局派遣中區、信義消防分隊前往救援，現場有3名傷者，其中一人意識昏迷、有骨折狀況，傷勢較嚴重，另外兩名傷者則是肢體擦挫傷，都已送往中山醫學大學附設醫院急救。

第一警分局交通分隊表示，初步調查，該輛民間救護車行經路口時是闖紅燈，車內是否有載運患者，另外兩名機車騎士是否有其他肇事原因，目前正派員到場釐清。

台中市西區司法大廈外在今晚傳出有救護車與兩輛機車碰撞的事故，有3名傷者。圖／讀者提供
台中市西區司法大廈外在今晚傳出有救護車與兩輛機車碰撞的事故，有3名傷者。圖／讀者提供
台中市西區司法大廈外在今晚傳出有救護車與兩輛機車碰撞的事故，有3名傷者。圖／讀者提供
台中市西區司法大廈外在今晚傳出有救護車與兩輛機車碰撞的事故，有3名傷者。圖／讀者提供
台中市西區司法大廈外在今晚傳出有救護車與兩輛機車碰撞的事故，有3名傷者。圖／讀者提供
台中市西區司法大廈外在今晚傳出有救護車與兩輛機車碰撞的事故，有3名傷者。圖／讀者提供

交通事故 救護車 骨折

延伸閱讀

高雄市去年前五大最會拍照相桿在這裡 冠軍就在這條路上

高雄機車女騎士闖紅燈擊落男騎士 出現台灣最美麗風景

影／7旬嬤闖紅燈汽車嚇壞減速禮讓 外送員疑視線阻擋煞不住慘了

轎車未禮讓撞上救護車 女病患和救護員擦挫傷

相關新聞

影／洗車排隊出意外！BMW轎車突暴衝 加油站女員工捲車底瞬間曝光

昨天中午嘉義縣中埔鄉有間加油站洗車場發生一起交通意外，排隊洗車中的1輛BMW轎車突然暴衝正在洗車機前的洗車工黃姓女子，瞬間...

台南直直撞！瑪莎拉蒂女駕駛先撞工人 衝進瓦斯管線工地

台南一輛瑪莎拉蒂女駕駛疑未注意車前狀況，今天下午2點多開車衝進台南市南區健康路二段及仁南街瓦斯管線施工工地，還撞到現場監...

逃進菜市場嚇壞婆媽 桃園霹靂特警豬肉攤旁逮失聯移工

桃園保安警察大隊員警日前巡邏行經蘆竹區南崁路一帶，發現一名男子形跡可疑，男子與員警對上眼後心虛拔腿狂奔，警方一路追到旁邊...

影／台中地院外救護車闖紅燈撞2機車 2輕傷1重傷送醫

台中地院外的林森路、自由路在今天晚間8時許，傳出一起救護車與2輛機車的交通事故，一共有三名傷者送醫，其中一人傷勢比較嚴重...

裕德校外教學食物中毒163人腹瀉 仍有4人住院中

新北市裕德國際學校附設小學5月7日到台中新社校外教學，不料午餐食用外購餐盒，100多人身體不適。台中食安處傍晚指出，採集...

台南市移工宿舍工寮烈焰竄天 火勢猛烈20人緊急疏散

台南市安南區安中路五段一處移工宿舍外工寮，今晚約7點35分突然冒出火煙，火勢一度猛烈，約20名移工都緊急疏散，消防人員到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。