影／台中地院外救護車闖紅燈撞2機車 2輕傷1重傷送醫

台中地院外的林森路、自由路在今天晚間8時許，傳出一起救護車與2輛機車的交通事故，一共有三名傷者送醫，其中一人傷勢比較嚴重，有骨折、意識昏迷，其餘二人則有肢體外傷，都已送醫院急救，詳細的肇事原因，有待警方後續調查釐清。

台中市消防局在今晚8時57分獲報，西區林森路、自由路，鄰近台中司法大廈外發生一起救護車與2輛機車的交通事故，消防局派遣中區、信義消防分隊前往救援，現場有3名傷者，其中一人意識昏迷、有骨折狀況，傷勢較嚴重，另外兩名傷者則是肢體擦挫傷，都已送往中山醫學大學附設醫院急救。