外役監受刑人方青山送監執行 南檢：涉犯脫逃另案偵辦

台南明德外役監受刑人方青山逾假未歸，專案小組今天下午在台中逮人，傍晚帶回南市刑大偵訊後，昨晚移送台南地檢署。南檢說，由於方仍有殘刑未服完刑，檢察官進行人別詢問後，諭知將方送台南監獄執行，至於方涉犯脫逃罪嫌部分，檢察官會另案偵辦。

方青山昨下午逾假未歸，監所通報警方協助找人，專案小組今下午在台中大雅逮捕傍晚帶回台南市刑大偵訊。據查，昨天上午，方青山在台中車站搭車前往台南後，在台南拆除電子腳鐐，隨後在昨晚6時許，又搭車北上，出現在台中潭子車站附近，方使用附近的YouBike後，在潭子運動公園附近閒晃，之後才還車，走進潭子區勝利路的一家網咖內。

台中市警局與台南市警局共組專案小組，大雅警分局過濾上千支監視器後，鎖定方的行蹤，今下午2時17分在潭子區某網咖將方查獲，傍晚近5點帶回南市刑大偵訊。