影／洗車排隊出意外！BMW轎車突暴衝 加油站女員工捲車底瞬間曝光

昨天中午嘉義縣中埔鄉有間加油站洗車場發生一起交通意外，排隊洗車中的1輛BMW轎車突然暴衝正在洗車機前的洗車工黃姓女子，瞬間將洗車工捲入車底，一旁同事嚇到不知所措，畫面令人驚悚不已。幸好洗車工送醫後沒有大礙。詳細肇事原因警方調查釐清。

警方表示，昨天中午11點多，在嘉義縣中埔鄉大義路1間加油站洗車處發生1件交通事故，警方獲報後立即趕赴現場協助。經瞭解為62歲許姓女子駕駛一輛自小客車於加油站內洗車處車道上排隊洗車，當下許女疑操作不慎而撞擊到前方正在洗車20歲黃姓女員工，造成黃女手腳、腰部輕微擦挫傷，經送往聖馬醫院就醫後，無生命危險，當天日即出院返家，案經警方調查，許女酒測值為0，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

這段意外監視畫面被網路上流傳，看到轎車從後方衝撞洗車工畫面，令人驚懼不已，一旁同事也被嚇傻，擔心洗車工的傷勢，警方調查，洗車工黃女手腳、腰部輕微擦挫傷，送醫後沒有大礙。