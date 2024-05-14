蘇花大清水明隧道上火警解除 晚上6時45分終於開放通車

蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方今天上午約11時發生火災，起因疑是施工單位在明隧道上方切除頂版鋼筋時，產生的火花不慎引燃廢輪胎起火。原先放行的時段取消，從上午11時起無法通車，許多車輛等了一整天，在花蓮縣消防局、空勤直升機灑水灌救後，公路局表示，崇德至和仁管制路段開放通車。

公路局東區養護工程分局表示，消防局於晚上6時30分控制火勢，和仁至崇德管制路段今天放行時間延至晚上6時45分開放，採和仁管制站及崇德管制站南北輪放，讓現場車輛通行，請用路人配合管制人員通行。

蘇花公路大清水明隧道上方有許多防護緩衝輪胎，起火燃燒後有毒濃煙不斷，消防員戴上防毒面具防護，不停灑水灌救。為了完全熄滅火勢，消防局協請空勤直升機協助，載運水袋灑水滅火。