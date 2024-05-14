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新北私校食物中毒 餐盒檢出沙門氏桿菌

中央社／ 台中14日電

新北市裕德國際學校附設小學7日到台中市新社區校外教學，中午食用外購餐盒後，100多人出現不適症狀。台中市食安處今天表示，採集的食餘檢體中檢出沙門氏桿菌，業者依法送辦。

新北市土城區的裕德國際學校五年級師生，7日到台中市新社農會進行食農教育。衛生局長曾梓展表示，新社農會安排師生到馬力埔休閒農業區參觀、由豐原的團膳業者供餐，事後266名師生，有100多人疑似食物中毒，並非是吃農會自製的午餐。

台中市食安處接獲通報，啟動疑似食品中毒調查，現場採集食餘檢體1件、環境檢體3件及人體檢體14件。其中，食餘檢體（餐盒）今天確認檢出沙門氏桿菌陽性，3件環境檢體陰性，人體檢體尚在檢驗中。

另初步獲悉，新北市各醫院的臨床檢體共有6人檢出沙門氏菌 ，已檢附相關資料，依涉違反食品安全衛生管理法規定移送司法偵辦。

有家長要求場域停業，中市農業局表示，該場域非農業局輔導休閒農場，而是台灣休閒農業發展協會依據「特色農業旅遊場域認證委員會訂定要點」認定的特色農業旅遊場域，已向該會反映家長提出的環境衛生問題，要求業者加速改善。

新北市土城區裕德國際學校師生到台中市進行食農教育，用餐後疑似出現食物中毒。台中市食安處今天表示，採集的食餘檢體中檢出沙門氏桿菌。圖／台中市政府提供（中央社）
新北市土城區裕德國際學校師生到台中市進行食農教育，用餐後疑似出現食物中毒。台中市食安處今天表示，採集的食餘檢體中檢出沙門氏桿菌。圖／台中市政府提供（中央社）

台中市 衛生局 食物中毒

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