台南直直撞！瑪莎拉蒂女駕駛先撞工人 衝進瓦斯管線工地

台南一輛瑪莎拉蒂女駕駛疑未注意車前狀況，今天下午2點多開車衝進台南市南區健康路二段及仁南街瓦斯管線施工工地，還撞到現場監工男工人，造成他手跟腳輕微擦挫傷人員，警方說，年輕女駕駛酒測值為零，男工人送醫無大礙，詳細原因將進一步調查。

網友在台南大小事發文指出，今天14日下午經過健康路二段、仁南街路口，看到一輛瑪莎拉蒂掉進坑洞內。有網友留言說，瑪莎拉蒂的女駕駛，是直接朝著工地撞過去，還撞到施工的工人。

警方調查，20多歲女駕駛駕駛今天下午2點15分開著瑪莎拉蒂轎車沿健康路東往西行駛，行經健康路二段及仁南街口，衝進瓦斯管線施工工地。現場工地一名40歲男監工人員輕微擦挫傷。警方說，那是欣南天然氣工程人員在施工，沒有天然氣洩漏的問題。