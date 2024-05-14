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「再頂嘴就殺你」醉翁持檳榔刀刺傷做工子 警依殺人未遂罪移送
台北市李姓老翁昨晚在家喝酒時與兒子起口角，持檳榔刀刺傷兒子腹部，經送醫急救無生命危險，李在家被警方逮捕坦認動手，稱酒醉不滿兒子頂嘴，警詢後今依殺人未遂罪移送。
警方調查，65歲李姓老翁無業，住北市南港區福山街，昨晚9點多他在家喝酒，與做工的32歲兒子起口角，嗆「再頂嘴就殺你」，不滿兒子回嘴，雙方爆肢體衝突，他從客廳桌面拿檳榔刀揮舞，刺傷兒子腹部，李的妻子嚇得報案。
消防隊趕抵，檢視李的兒子腹部有長約11公分刀傷，傷口不深，送醫救治。警方到場查扣檳榔刀，逮捕李帶回舊莊派出所調查，他稱喝酒醉，不滿兒子頂嘴而氣憤動手，警詢後今依殺人未遂罪移送。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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