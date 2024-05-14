明德外役監受刑人方青山逾假未歸 親揭逃亡原因嘆後悔

台南山上明德外役監受刑人方青山昨下午逾假未歸，監所通報警方協助找人，專案小組今下午在台中大雅逮捕傍晚帶回南市刑大偵訊。至於外界好奇動機，據知，方竟因「睡過頭」來不及搭上預先的自強號列車，最後乾脆逃逸，落網後後悔不已。

刑事警察局、台南市、台中市政府警察局、鐵路警察局組成專案小組，今下午5點在南市刑大新營隊本部開記者會，南市刑大大隊長張文源主持，感謝各友軍幹員不到22小時迅速將方逮捕解送歸案。

據查，昨天上午，方青山在台中車站搭車前往台南後，在台南拆除電子腳鐐，隨後在昨晚6時許，又搭車北上，出現在台中潭子車站附近，方使用附近的YouBike後，在潭子運動公園附近閒晃，之後才還車，走進潭子區勝利路的一家網咖內。

台中市警局與台南市警局共組專案小組，大雅警分局過濾上千支監視器後，鎖定方的行蹤，今下午2時17分在潭子區某網咖將方查獲，傍晚近5點帶回南市刑大偵訊。

外界好奇方青山逃亡原因，初步調查原因竟是肇因方「睡過頭」，據知，方青山原是昨上午10點42分準備搭上113次自強號前往善化，再轉車回明德外獄監，但方在家竟「睡過頭」趕不上，只能搭上11點20分115次自強號，但該班次不停善化，且評估也趕不上收假時間，方上車後中途在新營火車站下車，未出站又北上搭區間車乾脆逃亡而驚動外界。