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全國教會宣導反詐騙 警政署與基督教文化交流協會合作

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐欺持續攀升，警政署與社團法人基督教文化交流協會今簽訂合作備忘錄，希望透過全國教會宣導反詐騙，並合作提供弱勢家庭急難救助。

警政署長黃明昭與基督教文化交流協會理事長、牧師魏悌香，今在警政署簽訂合作備忘錄，將預防詐騙宣導、社區關懷協助列為合作項目。

黃明昭說，全國教會超過5千所，遍布都會及偏遠地區，運用宗教資源宣導預防詐騙，協助各地教會培訓防詐種子教官，透過教會人際、分眾與團契活動宣導，達成「入村、入里、入鄰」，提升民眾識詐能力。

他說，教會長期在地經營，與派出所一樣，深入社區各角落，若警察、教會發現弱勢家庭、遇有急難需求案件，除通報社政單位，也能相互通知，協力關懷照顧及急難救助。

魏悌香說，這是史無前例的合作，協助警察宣導預防詐騙、急難救助，尤其詐騙是社會共同的痛，教會兄弟姐妹受害也時有所聞。

警政署長黃明昭（右）與社團法人基督教文化交流協會理事長、牧師魏悌香（左），今在警政署簽訂合作備忘錄，將預防詐騙宣導、社區關懷協助列為合作項目。圖／警政署提供
警政署長黃明昭（右）與社團法人基督教文化交流協會理事長、牧師魏悌香（左），今在警政署簽訂合作備忘錄，將預防詐騙宣導、社區關懷協助列為合作項目。圖／警政署提供
警政署與社團法人基督教文化交流協會今簽訂合作備忘錄，將預防詐騙宣導、社區關懷協助列為合作項目。圖／警政署提供
警政署與社團法人基督教文化交流協會今簽訂合作備忘錄，將預防詐騙宣導、社區關懷協助列為合作項目。圖／警政署提供

詐騙 警察 黃明昭

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