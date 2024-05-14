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巨大聲響居民驚嚇 曳引車大量鋼板掉落砸壞2機車4店舖鐵捲門
一輛曳引車上午11時49分行經台中市霧峰區林森路943號前時，因車上所載的鋼板綑綁不實，導致車上載運的鋼板突然滑落，造成路旁2台機車及檳榔攤的招牌與4家店面的鐵捲門損壞，巨大的聲響並讓附近居民嚇了一跳，所幸未造成人員傷亡。
警方據報，派員趕往交通管制，並迅速排除事故現場，恢復交通順暢。 另也依道路交通管理處罰條例第30條1項2款汽車裝載時，所載貨物掉落，處駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰。
據了解，曳引車由邱姓男子駕駛，當時是往草屯方向行駛，經施以酒測，並無酒駕情事。邱坦承因車子沒有車斗或可以圍起的防護裝置，鋼板又未綁確實，致行經該處一個轉彎時，造成車上鋼板滑動，才因而掉落。
警方呼籲，為有效防制交通事故，請駕駛人在上路前務必檢視載運的貨物是否綑紮牢固，避免貨物掉落造成事故，影響行車安全。
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