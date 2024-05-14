狂竄毒濃煙！台9線大清水明隧道上方起火難滅 安全無虞才准通行
台9線蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方，今天發生火災，起因疑是施工單位在明隧道上方施作頂版鋼筋切除時，不慎引燃廢輪胎起火。花蓮縣消防局加派人力、調度泡沫車救火，但隧道上方有許多輪胎，且現場風勢大滅火不易，公路局表示，待火勢撲滅後且無通行安全疑慮再開放通行。
蘇花公路大清水明隧道上方有許多防護緩衝輪胎，起火燃燒後有毒濃煙不斷，消防員戴上防毒面具防護，不停灑水灌救。
第一大隊副大隊長温宗豪表示，消防局加派新秀、美崙、和仁、和平、花蓮、北埔分隊與特搜大隊等人力到現場灌救，因火災地點是明隧道上方，接近不易，許多防護輪胎燃燒，調度縣內的泡沫車搶救。消防局指出，目前採南北2側以泡沫方式滅火，但下層輪胎過多，撲滅時間時間難估算。
大清水明隧道去年初才因土石坍塌，好不容易在去年底修復搶通，今年又遇上403地震坍方落石造成頂版破損，沒想到今天發生上方輪胎起火燃燒意外，該路段可說是多災多難。
403花蓮地震後，因蘇花公路下清水橋遭巨石擊斷，採鋼便橋通行，管制原訂每天放行上午6時到8時、中午12時到下午1時、傍晚5時到晚間7時3個時段，夜間實施預警封閉管制，每天開放3次通行時間。
公路局東區養護工程分局表示，大清水明隧道頂版發生火災，火勢有向北延燒的趨勢，火勢範圍擴大，消防單位持續滅火中，和仁至崇德管制路段放行時間，依現場消防單位滅火狀況評估中，待火勢撲滅後且無通行安全虞慮再開放通行，請用路人耐心等候。
由於火警還在搶救，蘇花公路無法通行，車輛大排長龍都卡在崇德管制站前，有些人等太久，只好熄火下車伸展筋骨，或是到路邊商店買點東西，無奈感嘆不知何時才能通車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言