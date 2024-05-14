狂竄毒濃煙！台9線大清水明隧道上方起火難滅 安全無虞才准通行

台9線蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方，今天發生火災，起因疑是施工單位在明隧道上方施作頂版鋼筋切除時，不慎引燃廢輪胎起火。花蓮縣消防局加派人力、調度泡沫車救火，但隧道上方有許多輪胎，且現場風勢大滅火不易，公路局表示，待火勢撲滅後且無通行安全疑慮再開放通行。

蘇花公路大清水明隧道上方有許多防護緩衝輪胎，起火燃燒後有毒濃煙不斷，消防員戴上防毒面具防護，不停灑水灌救。

第一大隊副大隊長温宗豪表示，消防局加派新秀、美崙、和仁、和平、花蓮、北埔分隊與特搜大隊等人力到現場灌救，因火災地點是明隧道上方，接近不易，許多防護輪胎燃燒，調度縣內的泡沫車搶救。消防局指出，目前採南北2側以泡沫方式滅火，但下層輪胎過多，撲滅時間時間難估算。

大清水明隧道去年初才因土石坍塌，好不容易在去年底修復搶通，今年又遇上403地震坍方落石造成頂版破損，沒想到今天發生上方輪胎起火燃燒意外，該路段可說是多災多難。

403花蓮地震後，因蘇花公路下清水橋遭巨石擊斷，採鋼便橋通行，管制原訂每天放行上午6時到8時、中午12時到下午1時、傍晚5時到晚間7時3個時段，夜間實施預警封閉管制，每天開放3次通行時間。

公路局東區養護工程分局表示，大清水明隧道頂版發生火災，火勢有向北延燒的趨勢，火勢範圍擴大，消防單位持續滅火中，和仁至崇德管制路段放行時間，依現場消防單位滅火狀況評估中，待火勢撲滅後且無通行安全虞慮再開放通行，請用路人耐心等候。