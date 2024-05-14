影／呼吸自由空氣僅1天！明德外役監受刑人方青山逃獄 遭活逮畫面曝光

台南明德外役監受刑人方青山昨天下午逾假未歸，監所通報警方協助找人，因方的戶籍地在台中市西區，台中市第一警分局昨天獲報後即前往訪查，方父透露，昨天早上，方即由長子載往車站搭車，前往台南，不知道方為何沒有回監所報到，不知方的去向。據查，方在搭車前往台南後，又搭車北上在台中潭子下車，今天下午在台中潭子網咖被查獲。

據查，昨天上午，方青山在台中車站搭車前往台南後，在台南拆除電子腳鐐，隨後在昨晚6時許，又搭車北上，出現在台中潭子車站附近，方使用附近的YouBike後，在潭子運動公園附近閒晃，之後才還車，走進潭子區勝利路的一家網咖內。

台中市警局與台南市警局共組專案小組，大雅警分局過濾上千支監視器後，鎖定方的行蹤，今天下午2時17分將方查獲，目前已帶回潭子分駐所警詢，詢畢將依法解送歸案。

據查，外役監的受刑人，監所可在其返家探視期間，依規定對其實施電子監控措施，而方青山有配戴電子腳鐐，根據掌握的訊號，方昨天下午的確有在台南一帶，目前專案小組已根據相關訊號的線索，調閱沿途監視器，後來追查發現，方搭車往台南後，又前往北部，最後在台中潭子下車，最後在車站附近一家網咖被專案小組查緝到案，全案將依準脫逃罪方向偵辦。