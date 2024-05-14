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目擊者回頭確認卻消失…阿里山傳民眾墜崖 警消搜救中

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天中午有民眾路過阿里山公路68公里處時，看到有名男子站在護欄外面，當要仔細查看時，男子突然消失，疑似墜崖，警方據報趕到現場，消防隊也趕到現場持續搜救中。

嘉義縣消防局在中午12點43分接獲報案，據民眾表示，經過阿里山公路68公里附近時，看到有名男子站立在護欄外，民眾回頭要再確認時，男子消失不見了，疑似墜落山谷，立即向警方報案，警方調閱路口監視器畫面，男子疑似墜崖，消防局據報趕往現場搜救當中。

【中央社／嘉義縣14日電】

阿里山公路68.8公里處今天中午疑似有人墜落深谷，警消獲報到場以無人機飛至山谷搜尋，看見有草木折斷的墜落痕跡，至下午3時許還沒發現人的蹤跡，持續搜救中。

嘉義縣消防局告訴中央社記者，中午12時43分接獲縣警局勤務指揮中心轉報，指台18線68.8公里處有人墜崖，立即派遣第三大隊阿里山分隊、奮起湖分隊等消防隊員前往搜救。

消防局說，由於山谷深約300公尺，為確定人員墜落位置，出動無人機搜尋，看見有草木折斷的墜落痕跡，尚未發現墜谷者的蹤跡，正調集專業人員準備垂降搜救。

警方指出，中午時報案者行經該路段，發現有人站在道路護欄外側，擔心出意外掉頭回來查看卻沒看到人，因而打電話報案。

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嘉義縣阿里山公路68公里處疑有民眾墜崖，消防救護人員搜救中。圖／翻攝畫面
嘉義縣阿里山公路68公里處疑有民眾墜崖，消防救護人員搜救中。圖／翻攝畫面

嘉義 監視器 阿里山

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