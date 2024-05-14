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影／熱心志工徒手擋車 反被壓在車底拖行送醫不治…畫面曝光
60多歲黃姓男子今天近午時在新北市瑞芳區金瓜石的祈堂路，被自己駕駛的廂型車壓在車底拖行10多公尺，送醫不治。附近住家監視器拍下意外發生過程，黃男剛下車，就看到廂型車子倒退滑行，跳到車後想擋下車子，反被自己的車推倒後，壓在車底拖行10多公尺才停下。消防人員救援時已無呼吸心跳，醫師急救無效，下午1點35分宣告死亡。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午11點43分接獲報案，在金瓜石勸濟堂附近的祈堂路，有人被車子壓在車底。消防局派遣九份分隊3車6人前往救援，到場時看到廂型車停在路旁，黃男受困車底，已無呼及心跳，救出後送往瑞芳醫院急救，未能救回性命。
據了解，黃男平時擔任志工，熱心助人，今天駕駛廂型車在祈堂路旁停車後，左手提著一袋物品下車，關上車門3秒鐘後就察覺車子往後倒車，丟下手中物品，奔到車後，伸出雙手推住後車背，想用人力讓車停下來，但隨即被車推倒，壓在車底。
附近住戶和經過的路人發現異狀，但也無力救援，只能看著廂型車一路後退，滑行10多公尺後才停下，有人馬上打「119」求救。
警方調閱附近住家的監視器畫面，有拍到黃男開車到達現場，下車後發現車子往後滑行，試圖擋下車子時，被壓在車底拖行的過程。畫面顯示黃男戴安全帽、穿雨衣開車，警方已展開調查，釐清意外發生過程和黃男死亡原因。
新北市消防局第6大隊長羅億田表示，車輛臨停應該確實拉起手煞車，若是在斜坡上，可以在「下方」輪胎放一顆石頭，上坡放後輪、下坡放前輪，，避免車輛滑動，減少意外的發生。
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