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黑夜燒到白晝逾17小時 台南佳里工廠大火終於撲滅
台南佳里某塑膠工廠昨深夜近10點傳出大火，3000平方公尺廠房全面燃燒，打火弟兄漏夜與惡火搏鬥，從黑夜到白天連續17小時馬不停蹄投入，今下午2點半撲滅火勢，消防隊員個個累癱，詳細起火原因及災損待查。
佳里區海澄里這間塑膠工廠，為3層樓鋼骨廠房，昨晚不明原因濃煙竄出，因廠區堆放大量塑膠原料易燃品，在風勢助長下燃燒凶猛，消防局119勤務中心昨晚9點50分獲報，增派多波消防車、人員趕至灌救，台南市消防局漏夜調派全市至少逾56輛消防車、115名消防隊員投入灌救，更出動無人機、消防機器人投入。
因風向為北風，環保局除先官網提醒，下風處佳里、西港、七股、安南區留意空氣品質可能受影響，後續拉大高雄前鎮、旗津、前金、鼓山、左營等區，並掌握附近空氣品質測站及空氣盒子監測數據，而緊鄰火場的佳里佳興國小今早正常上課，要求全校師生戴口罩，同時窗戶緊閉全日開冷氣因應。
打火兄弟們全力投入灌救，今凌晨0時50分控制火勢，但現場持續燃燒，清晨4點多陸續調派3輛重機具投入，以利後續打火，今下午2點半傳來火勢撲滅好消息，消防局不敢大意，持續強化殘火處理中。
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