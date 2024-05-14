快訊

撤告換取朱立倫出席520總統就職典禮？鄭文燦道出原委

梅雨季連續性降雨要來了！賈新興估環境這天建立 一直下到6月中

碧潭吊橋工安意外！男6層樓高鷹架摔落送醫亡 新北市府勒令停工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑夜燒到白晝逾17小時 台南佳里工廠大火終於撲滅

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

延燒逾17小時 台南佳里工廠大火終於撲滅。圖／台南市消防局提供
延燒逾17小時 台南佳里工廠大火終於撲滅。圖／台南市消防局提供

台南佳里某塑膠工廠昨深夜近10點傳出大火，3000平方公尺廠房全面燃燒，打火弟兄漏夜與惡火搏鬥，從黑夜到白天連續17小時馬不停蹄投入，今下午2點半撲滅火勢，消防隊員個個累癱，詳細起火原因及災損待查。

佳里區海澄里這間塑膠工廠，為3層樓鋼骨廠房，昨晚不明原因濃煙竄出，因廠區堆放大量塑膠原料易燃品，在風勢助長下燃燒凶猛，消防局119勤務中心昨晚9點50分獲報，增派多波消防車、人員趕至灌救，台南市消防局漏夜調派全市至少逾56輛消防車、115名消防隊員投入灌救，更出動無人機、消防機器人投入。

因風向為北風，環保局除先官網提醒，下風處佳里、西港、七股、安南區留意空氣品質可能受影響，後續拉大高雄前鎮、旗津、前金、鼓山、左營等區，並掌握附近空氣品質測站及空氣盒子監測數據，而緊鄰火場的佳里佳興國小今早正常上課，要求全校師生戴口罩，同時窗戶緊閉全日開冷氣因應。

打火兄弟們全力投入灌救，今凌晨0時50分控制火勢，但現場持續燃燒，清晨4點多陸續調派3輛重機具投入，以利後續打火，今下午2點半傳來火勢撲滅好消息，消防局不敢大意，持續強化殘火處理中。

延燒逾17小時，台南佳里工廠大火今下午終於撲滅。圖／台南市消防局提供
延燒逾17小時，台南佳里工廠大火今下午終於撲滅。圖／台南市消防局提供
延燒逾17小時 台南佳里工廠大火終於撲滅。圖／台南市消防局提供
延燒逾17小時 台南佳里工廠大火終於撲滅。圖／台南市消防局提供

台南 消防隊 空氣品質

延伸閱讀

桃園鐵路地下化平鎮站落腳何處 張善政盼規畫這裡

不堪持續虧損 日經：夏普堺工廠9月擬停產

特斯拉上海儲能工廠將開工 估明年Q1實現量產

影／黑夜燒至白天 台南佳里塑膠工廠大火已控但注意空氣品質

相關新聞

影／呼吸自由空氣僅1天！明德外役監受刑人方青山逃獄 遭活逮畫面曝光

台南明德外役監受刑人方青山昨天下午逾假未歸，監所通報警方協助找人，因方的戶籍地在台中市西區，台中市第一警分局昨天獲報後即...

碧潭吊橋工安意外！男6層樓高鷹架摔落送醫亡 新北市府勒令停工

新北市新店區碧潭吊橋今天發生工安意外。1名30歲施姓工人今天上午11時許在碧潭吊橋出入口進行修繕工程時，不慎自6層樓高的...

影/母枕頭悶死9歲女及5歲兒 友人獲報趕到驚見棉被裹屍

蘇女涉嫌在新北中和一間汽車旅館內，用枕頭悶死一對兒女還用棉被包裹，警方到場她精神恍惚站在床邊言語呢喃，稍早她頭戴安全帽、...

目擊者回頭確認卻消失…阿里山傳民眾墜崖 警消搜救中

今天中午有民眾路過阿里山公路68公里處時，看到有名男子站在護欄外面，當要仔細查看時，男子突然消失，疑似墜崖，警方據報趕到...

黑夜燒到白晝逾17小時 台南佳里工廠大火終於撲滅

台南佳里某塑膠工廠昨深夜近10點傳出大火，3000平方公尺廠房全面燃燒，打火弟兄漏夜與惡火搏鬥，從黑夜到白天連續17小時...

影／熱心志工徒手擋車 反被壓在車底拖行送醫不治…畫面曝光

60多歲黃姓男子今天近午時在新北市瑞芳區金瓜石的祈堂路，被自己駕駛的廂型車壓在車底拖行10多公尺，送醫不治。附近住家監視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。