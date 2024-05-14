黑夜燒到白晝逾17小時 台南佳里工廠大火終於撲滅

延燒逾17小時 台南佳里工廠大火終於撲滅。圖／台南市消防局提供

台南佳里某塑膠工廠昨深夜近10點傳出大火，3000平方公尺廠房全面燃燒，打火弟兄漏夜與惡火搏鬥，從黑夜到白天連續17小時馬不停蹄投入，今下午2點半撲滅火勢，消防隊員個個累癱，詳細起火原因及災損待查。

佳里區海澄里這間塑膠工廠，為3層樓鋼骨廠房，昨晚不明原因濃煙竄出，因廠區堆放大量塑膠原料易燃品，在風勢助長下燃燒凶猛，消防局119勤務中心昨晚9點50分獲報，增派多波消防車、人員趕至灌救，台南市消防局漏夜調派全市至少逾56輛消防車、115名消防隊員投入灌救，更出動無人機、消防機器人投入。

因風向為北風，環保局除先官網提醒，下風處佳里、西港、七股、安南區留意空氣品質可能受影響，後續拉大高雄前鎮、旗津、前金、鼓山、左營等區，並掌握附近空氣品質測站及空氣盒子監測數據，而緊鄰火場的佳里佳興國小今早正常上課，要求全校師生戴口罩，同時窗戶緊閉全日開冷氣因應。