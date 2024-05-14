碧潭吊橋工安意外！男6層樓高鷹架摔落送醫亡 新北市府勒令停工

新北市新店區碧潭吊橋今天發生工安意外。1名30歲施姓工人今天上午11時許在碧潭吊橋出入口進行修繕工程時，不慎自6層樓高的鷹架處跌落，施男墜落地面後當場倒地不起。救護人員獲報到場，發現施男已無呼吸心跳，立即將他送醫，命危急救後仍不治。新店警方目前已通報勞工局人員到場，釐清工安意外原因。

據了解，墜落死亡的施姓男子上午11時許，與其他工人在新店碧潭吊橋東岸出入口施作鋼索強化工程，施男在6層樓高的鷹架處施工時，不明原因失足墜落到地面。同事見狀上前查看發現施男已無意識立即報警。

救護人員到場時發現施男已無呼吸心跳，立即將他緊急送往新店慈濟醫院搶救仍不治。警方目前已通知施工業者及勞工局人員到場，以釐清這起工安意外發生原因及責任歸屬。

【中央社／新北14日電】

1名施姓男子今天上午在新北市新店區碧潭吊橋進行維護工程時，不慎從6樓高鷹架墜落，當場失去生命跡象，送醫後宣告不治，新北市勞動檢查處已勒令停工，並調查詳細原因。

新北市政府警察局新店分局發布訊息表示，上午11時43分左右，接獲報案在碧潭吊橋東岸有工人墜落，隨即派遣碧潭派出所員警到場處理。

據警方初步調查，30歲施男正在施作碧潭吊橋出入口修繕工程，不慎滑落6層樓高鷹架，警消到場後將施男送新店慈濟醫院並通知家屬，經搶救後不治，警方通報勞檢處了解，詳細事發原因仍待進一步釐清。

新北市勞工局表示，勞檢處已派員人至現場，並先勒令停工追查相關責任。