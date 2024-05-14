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雙和醫院病患開電動輪椅直衝馬路 遭撞噴飛受傷還得罰500

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市64歲邱姓男子昨天傍晚駕駛小貨車，行經中和區圓通路衛福部雙和醫院旁時，不慎撞上1名騎乘電動輪椅的陳姓男子。救護人員獲報趕抵，陳男還沒出院又因傷進了醫院，所幸僅擦挫傷並無大礙。警方調查，陳男在馬路上騎乘電動輪椅，已違反道路交通管理處罰條例第78條，依法開單告發開罰500元。

據了解，被撞的48歲陳姓男子，是雙和醫院的住院病患，當時陳男騎乘電動輪椅從醫院外出欲到附近超商買東西，不料陳男竟從醫院出口就直接行駛在道路上並左轉圓通路，被64歲邱男駕駛的小貨車擦撞，陳男倒地後手腳擦挫傷，雙方進行酒測值均為0，確切責任歸屬仍待警方調查釐清。

中和警方指出，因電動輪椅路權比照行人，100公尺內有斑馬線的話應走斑馬線，陳男直接穿越道路已違反道路交通安全規則第134條，警方依道路交通管理處罰條第78條規定開出500元罰單。

陳男手腳多處擦挫傷。記者黃子騰／翻攝
陳男手腳多處擦挫傷。記者黃子騰／翻攝
邱男駕駛這輛小貨車不慎擦乘坐電動輪椅的陳男。記者黃子騰／翻攝
邱男駕駛這輛小貨車不慎擦乘坐電動輪椅的陳男。記者黃子騰／翻攝

輪椅 電動

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