聽新聞
test
0:00 / 0:00
雙和醫院病患開電動輪椅直衝馬路 遭撞噴飛受傷還得罰500
新北市64歲邱姓男子昨天傍晚駕駛小貨車，行經中和區圓通路衛福部雙和醫院旁時，不慎撞上1名騎乘電動輪椅的陳姓男子。救護人員獲報趕抵，陳男還沒出院又因傷進了醫院，所幸僅擦挫傷並無大礙。警方調查，陳男在馬路上騎乘電動輪椅，已違反道路交通管理處罰條例第78條，依法開單告發開罰500元。
據了解，被撞的48歲陳姓男子，是雙和醫院的住院病患，當時陳男騎乘電動輪椅從醫院外出欲到附近超商買東西，不料陳男竟從醫院出口就直接行駛在道路上並左轉圓通路，被64歲邱男駕駛的小貨車擦撞，陳男倒地後手腳擦挫傷，雙方進行酒測值均為0，確切責任歸屬仍待警方調查釐清。
中和警方指出，因電動輪椅路權比照行人，100公尺內有斑馬線的話應走斑馬線，陳男直接穿越道路已違反道路交通安全規則第134條，警方依道路交通管理處罰條第78條規定開出500元罰單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言