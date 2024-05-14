雙和醫院病患開電動輪椅直衝馬路 遭撞噴飛受傷還得罰500

新北市64歲邱姓男子昨天傍晚駕駛小貨車，行經中和區圓通路衛福部雙和醫院旁時，不慎撞上1名騎乘電動輪椅的陳姓男子。救護人員獲報趕抵，陳男還沒出院又因傷進了醫院，所幸僅擦挫傷並無大礙。警方調查，陳男在馬路上騎乘電動輪椅，已違反道路交通管理處罰條例第78條，依法開單告發開罰500元。

據了解，被撞的48歲陳姓男子，是雙和醫院的住院病患，當時陳男騎乘電動輪椅從醫院外出欲到附近超商買東西，不料陳男竟從醫院出口就直接行駛在道路上並左轉圓通路，被64歲邱男駕駛的小貨車擦撞，陳男倒地後手腳擦挫傷，雙方進行酒測值均為0，確切責任歸屬仍待警方調查釐清。