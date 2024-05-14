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影／超衰胖車手選錯地點死巷收款 身分被識破棄車卻跑不動

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

1名體型肥胖詐欺車手，日前到新北市淡水區收款選錯地點，開車載被害人進死巷，不料身分被識破想逃，前方卻有垃圾車擋路，倒退又因緊張出車禍，索性棄車，但因太胖跑不動，躲進社區停車場半小時，還是被警察抓到。

原來65歲張姓老婦2月就已陷入假投資陷阱，前後匯款4次共130萬元給詐騙集團，又被要求再面交60萬，被兒子告誡應該是一場騙局。3日上午9時許，她帶著錢坐進42歲李姓車手的休旅車，開進淡水區學府路136巷，是1條無尾巷。

張婦藉故問了很多投資細節，李姓車手根本答不出來，惱羞逐客。她不交錢又賴著不肯下車，直接拿起手機報警。李男馬上開車向前，但被垃圾車擋住去路，緊急之下倒車，卻連續擦撞路旁停放3輛機車卡住，索性開門棄車逃離。

路人目擊車禍，駕駛肇事逃逸，車上還有1個老太太，馬上通報110。員警趕抵是為了處理交通事故，老婦說：「他下車落跑了啊！」熱心民眾描述李男身型特徵，騎上機車引導警用機車朝逃逸方向去找人，另1名警員返回派出所調閱監視器。

結果李男太胖跑不動，只能快步走又走不遠，最後鑽進1個社區停車場，還是找不到出口，躲在裡面馬上回報詐騙集團，聽從指示急忙刪除手機訊息。約30分鐘之後，警察追進停車場逮人，查扣偽造工作證及手機，李男說：「公司叫我給客戶填投資資料、收現金。」

警方這才發現逮到詐騙車手，立即帶回派出所調查，李男自稱無業缺錢花用，4月上網應徵加入詐騙集團當車手，租車跑遍雙北、桃園及宜蘭各地收款超過30次，收取金額約2800多萬元全數上繳，但僅獲得5萬餘元酬勞。警詢後將他依詐欺罪嫌移送士林地檢署，法院裁定羈押禁見。

李姓詐欺車手身分被識破，被害老婦賴著不肯下車，他趕緊倒退又因緊張出車禍，索性棄車逃跑，但因太胖跑不動，躲進社區停車場還是被抓到。記者林昭彰／翻攝
李姓詐欺車手身分被識破，被害老婦賴著不肯下車，他趕緊倒退又因緊張出車禍，索性棄車逃跑，但因太胖跑不動，躲進社區停車場還是被抓到。記者林昭彰／翻攝
李姓詐欺車手身分被識破，索性棄車逃跑，但因太胖跑不動，躲進社區停車場還是被警察抓到。記者林昭彰／翻攝
李姓詐欺車手身分被識破，索性棄車逃跑，但因太胖跑不動，躲進社區停車場還是被警察抓到。記者林昭彰／翻攝
李姓詐欺車手身分被識破，被害老婦賴著不肯下車，他趕緊倒退又因緊張出車禍，索性棄車逃跑，但因太胖跑不動，躲進社區停車場還是被抓到。記者林昭彰／翻攝
李姓詐欺車手身分被識破，被害老婦賴著不肯下車，他趕緊倒退又因緊張出車禍，索性棄車逃跑，但因太胖跑不動，躲進社區停車場還是被抓到。記者林昭彰／翻攝
李姓詐欺車手身分被識破，被害老婦賴著不肯下車，他趕緊倒退又因緊張出車禍，索性棄車逃跑，但因太胖跑不動，躲進社區停車場還是被抓到。記者林昭彰／翻攝
李姓詐欺車手身分被識破，被害老婦賴著不肯下車，他趕緊倒退又因緊張出車禍，索性棄車逃跑，但因太胖跑不動，躲進社區停車場還是被抓到。記者林昭彰／翻攝
李姓詐欺車手身分被識破，被害老婦賴著不肯下車，他趕緊倒退又因緊張出車禍，索性棄車逃跑，但因太胖跑不動，躲進社區停車場還是被抓到。記者林昭彰／翻攝
李姓詐欺車手身分被識破，被害老婦賴著不肯下車，他趕緊倒退又因緊張出車禍，索性棄車逃跑，但因太胖跑不動，躲進社區停車場還是被抓到。記者林昭彰／翻攝

詐騙集團 車手

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