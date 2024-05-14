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見車滑動駕駛肉身阻擋反被推倒 壓在車底失去呼吸心跳

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

黃姓男子今天駕駛廂型車上山，停車時疑未拉手煞車，發現車子滑動疑用身體阻擋，反被車推倒壓在車底，消防人員救出時已無呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓男子今天駕駛廂型車上山，停車時疑未拉手煞車，發現車子滑動疑用身體阻擋，反被車推倒壓在車底，消防人員救出時已無呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝

黃姓男子今天駕駛廂型車上山，停在新北市瑞芳區勸濟堂附近道路，近午下車後發現廂型車滑動，疑似想用身體阻擋時，被車推倒並壓在車底。消防人員前往救援時，男子已無呼吸心跳，救出後送醫急救中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午11點43分接獲報案，在瑞芳區勸濟堂附近有人被車子壓在車底，出動九份分隊3車6人前往救援。消防人員到場時，黃男受困車底，救出後送往瑞芳醫院急救。

據了解，黃男是廂型車司機，在坡道停車後，疑似未拉手煞車及沒有停放妥當，下車後發現車子滑用，試圖用身體的力量擋住車子，結果反被車推倒，壓在車底拖行4、5公尺。民眾發現報案，消防人員救出時已無呼吸心跳。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，車輛臨停應該確實拉起手煞車，若是在斜坡上，可以在「下方」輪胎放一顆石頭，上坡放後輪、下坡放前輪，避免車輛滑動，減少意外的發生。

黃姓男子今天駕駛廂型車上山，停車時疑未拉手煞車，發現車子滑動疑用身體阻擋，反被車推倒壓在車底，消防人員救出時已無呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓男子今天駕駛廂型車上山，停車時疑未拉手煞車，發現車子滑動疑用身體阻擋，反被車推倒壓在車底，消防人員救出時已無呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓男子今天駕駛廂型車上山，停車時疑未拉手煞車，發現車子滑動疑用身體阻擋，反被車推倒壓在車底，消防人員救出時已無呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓男子今天駕駛廂型車上山，停車時疑未拉手煞車，發現車子滑動疑用身體阻擋，反被車推倒壓在車底，消防人員救出時已無呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝

九份 瑞芳

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