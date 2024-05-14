雲林這路口2年前車禍2死2傷車禍 昨再發生事故2死1傷

昨天上午年70歲王姓夫妻騎機車經過雲林縣水林鄉顏厝寮一處十字路口，與蔡姓男子駕駛的汽車發生擦撞，王姓夫妻不治、蔡男輕傷送醫，該路口2年多前曾發生2死2傷車禍，如今再發生憾事，警方今到場會勘，將與相關單位商討道路工程改善，並加強執法。

雲林縣北港警分局表示，該起事故發生在昨天上午9時31分，70歲的王姓夫妻騎乘機車與蔡姓男子駕駛的轎車在行經水林鄉顏厝寮產業道路口時，疑因未在無號誌路口減速慢行及依規定讓車發生擦撞，王姓夫妻當場無呼吸心跳，送醫不治，蔡姓駕駛輕傷無生命危險。

2年多前，該處路口也曾發生重大車禍，一名幼教老師一家四口外出，在該路口與他車擦撞，造成2死2傷，事後警方在該路口裝閃爆燈、跳動路面與減速標誌，並鋸斷路口2棵路樹，如今再發生憾事，警方今到現場會勘，將與相關單位研議道路安全改善機制，降低事故發生，並將在該路口加強執法。