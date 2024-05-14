快訊

抓到了！明德外役監受刑人方青山 搭車北上折返台中潭子落網

中職／韓籍啦啦隊女神安芝儇宣布定居高雄 市長陳其邁回應了

他曝好友跳槽台積電「35職等」年收700萬！月薪引網驚：獎金多大包？

雲林這路口2年前車禍2死2傷車禍 昨再發生事故2死1傷

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

昨天上午年70歲王姓夫妻騎機車經過雲林縣水林鄉顏厝寮一處十字路口，與蔡姓男子駕駛的汽車發生擦撞，王姓夫妻不治、蔡男輕傷送醫，該路口2年多前曾發生2死2傷車禍，如今再發生憾事，警方今到場會勘，將與相關單位商討道路工程改善，並加強執法。

雲林縣北港警分局表示，該起事故發生在昨天上午9時31分，70歲的王姓夫妻騎乘機車與蔡姓男子駕駛的轎車在行經水林鄉顏厝寮產業道路口時，疑因未在無號誌路口減速慢行及依規定讓車發生擦撞，王姓夫妻當場無呼吸心跳，送醫不治，蔡姓駕駛輕傷無生命危險。

2年多前，該處路口也曾發生重大車禍，一名幼教老師一家四口外出，在該路口與他車擦撞，造成2死2傷，事後警方在該路口裝閃爆燈、跳動路面與減速標誌，並鋸斷路口2棵路樹，如今再發生憾事，警方今到現場會勘，將與相關單位研議道路安全改善機制，降低事故發生，並將在該路口加強執法。

警方初步調查，蔡姓駕駛酒測值為0，確切肇事原因調查中，全案依過失致死罪函送法辦。

昨天上午年70歲王姓夫妻騎車經過行雲林縣水林鄉顏厝寮一處十字路口，與蔡姓男子駕駛的汽車發生擦撞，王姓夫妻不治、蔡男輕傷送醫，該路口2年多前曾發生2死2傷車禍，如今再發生憾事，警方今到場會勘。圖／雲林縣北港警分局提供
昨天上午年70歲王姓夫妻騎車經過行雲林縣水林鄉顏厝寮一處十字路口，與蔡姓男子駕駛的汽車發生擦撞，王姓夫妻不治、蔡男輕傷送醫，該路口2年多前曾發生2死2傷車禍，如今再發生憾事，警方今到場會勘。圖／雲林縣北港警分局提供
昨天上午年70歲王姓夫妻騎車經過行雲林縣水林鄉顏厝寮一處十字路口，與蔡姓男子駕駛的汽車發生擦撞，王姓夫妻不治、蔡男輕傷送醫，該路口2年多前曾發生2死2傷車禍，如今再發生憾事，警方今到場會勘。圖／雲林縣北港警分局提供
昨天上午年70歲王姓夫妻騎車經過行雲林縣水林鄉顏厝寮一處十字路口，與蔡姓男子駕駛的汽車發生擦撞，王姓夫妻不治、蔡男輕傷送醫，該路口2年多前曾發生2死2傷車禍，如今再發生憾事，警方今到場會勘。圖／雲林縣北港警分局提供

雲林

延伸閱讀

2年多前車禍2死2傷 雲林水林同路口車禍再釀2死

雲林縣議會開議也有「乖乖」 議長：祝福好意別多想

全球城市首例 雲林草嶺竹創園區獲「世界竹地標」認證

最多省兩千交通費！全國最「俗」雲林交通月票加碼 再推399跨縣吃到飽

相關新聞

明德外役監受刑人方青山抓到了…搭車北上折返台中潭子落網

台南明德外役監受刑人方青山昨天下午逾假未歸，監所通報警方協助找人，因方的戶籍地在台中市西區，台中市第一警分局昨天獲報後即...

碧潭吊橋驚傳工安意外！工人6層高鷹架失足摔落命危

新北市新店區碧潭吊橋今天發生工安意外。1名30歲施姓工人今天上午11時許在碧潭吊橋出入口進行修繕工程時，不慎自6層樓高的...

雙和醫院病患開電動輪椅直衝馬路 遭撞噴飛受傷還得罰500

新北市64歲邱姓男子昨天傍晚駕駛小貨車，行經中和區圓通路衛福部雙和醫院旁時，不慎撞上1名騎乘電動輪椅的陳姓男子。救護人員...

影／超衰胖車手選錯地點死巷收款 身分被識破棄車卻跑不動

1名體型肥胖詐欺車手，日前到新北市淡水區收款選錯地點，開車載被害人進死巷，不料身分被識破想逃，前方卻有垃圾車擋路，倒退又...

見車滑動駕駛肉身阻擋反被推倒 壓在車底失去呼吸心跳

黃姓男子今天駕駛廂型車上山，停在新北市瑞芳區勸濟堂附近道路，近午下車後發現廂型車滑動，疑似想用身體阻擋時，被車推倒並壓在...

明德外役監逃犯不在台中？電子腳鐐訊號在台南出現

台南明德外役監受刑人方青山昨天下午逾假未歸，監所通報警方協助找人，因方的戶籍地在台中市西區，台中市第一警分局昨天獲報後即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。