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影／台中砂石車酒駕茫了 北屯連撞8車賠慘送公共危險
台中市劉姓男子是砂石車司機，昨天中午開車上路前，有飲用一罐高梁酒，劉行經北屯區祥順路二段，不勝酒力，連撞路旁8輛轎車，劉也因車禍撞擊，意識模糊，昨天住院治療，今天才出院，經查，劉的酒精濃度達每公升0.77毫克，警詢後將依公共危險罪送辦。
經查，劉姓男子（39歲）在昨天上午12時許，駕駛載運石塊的砂石車，沿祥順路二段往北行駛，先碰撞路旁一輛轎車後，繼續左轉松竹路一段，再碰撞3輛民眾車輛，劉沒有停車，繼續行駛，碰撞山壁，再撞上4輛車，一共造成8車毀損。
警方獲報到場時，劉男已經送往醫院治療，經酒測，劉的酒精濃度超標，因劉有受傷，今天出院後才能警詢，初步調查，劉在上路前有飲用一瓶高梁酒，全案警詢後依公共危險罪送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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