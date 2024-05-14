快訊

抓到了！明德外役監受刑人方青山 搭車北上折返台中潭子落網

中職／韓籍啦啦隊女神安芝儇宣布定居高雄 市長陳其邁回應了

他曝好友跳槽台積電「35職等」年收700萬！月薪引網驚：獎金多大包？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中砂石車酒駕茫了 北屯連撞8車賠慘送公共危險

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子是砂石車司機，昨天中午開車上路前，有飲用一罐高梁酒，劉行經北屯區祥順路二段，不勝酒力，連撞路旁8輛轎車，劉也因車禍撞擊，意識模糊，昨天住院治療，今天才出院，經查，劉的酒精濃度達每公升0.77毫克，警詢後將依公共危險罪送辦。

經查，劉姓男子（39歲）在昨天上午12時許，駕駛載運石塊的砂石車，沿祥順路二段往北行駛，先碰撞路旁一輛轎車後，繼續左轉松竹路一段，再碰撞3輛民眾車輛，劉沒有停車，繼續行駛，碰撞山壁，再撞上4輛車，一共造成8車毀損。

警方獲報到場時，劉男已經送往醫院治療，經酒測，劉的酒精濃度超標，因劉有受傷，今天出院後才能警詢，初步調查，劉在上路前有飲用一瓶高梁酒，全案警詢後依公共危險罪送辦。

台中市劉姓男子昨天喝酒駕駛砂石車行經北屯區時，碰撞8輛車，被警方依公共危險罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子昨天喝酒駕駛砂石車行經北屯區時，碰撞8輛車，被警方依公共危險罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子昨天喝酒駕駛砂石車行經北屯區時，碰撞8輛車，被警方依公共危險罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子昨天喝酒駕駛砂石車行經北屯區時，碰撞8輛車，被警方依公共危險罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子昨天喝酒駕駛砂石車行經北屯區時，碰撞8輛車，被警方依公共危險罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子昨天喝酒駕駛砂石車行經北屯區時，碰撞8輛車，被警方依公共危險罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子昨天喝酒駕駛砂石車行經北屯區時，碰撞8輛車，被警方依公共危險罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子昨天喝酒駕駛砂石車行經北屯區時，碰撞8輛車，被警方依公共危險罪送辦。記者陳宏睿／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市 砂石 酒精

延伸閱讀

影／北市男駕照被吊銷...改騎腳踏車酒駕 撞上「瑞典坦克」

屏縣里港砂石車頻繁 警13日起連3天取締未戴安全帽

比去年還多！中市酒駕累犯多達1300人 盧秀燕：最迫切要改善的

中市北屯「大坑佳境市集」5/11母親節前夕正式開幕

相關新聞

明德外役監受刑人方青山抓到了…搭車北上折返台中潭子落網

台南明德外役監受刑人方青山昨天下午逾假未歸，監所通報警方協助找人，因方的戶籍地在台中市西區，台中市第一警分局昨天獲報後即...

碧潭吊橋驚傳工安意外！工人6層高鷹架失足摔落命危

新北市新店區碧潭吊橋今天發生工安意外。1名30歲施姓工人今天上午11時許在碧潭吊橋出入口進行修繕工程時，不慎自6層樓高的...

雙和醫院病患開電動輪椅直衝馬路 遭撞噴飛受傷還得罰500

新北市64歲邱姓男子昨天傍晚駕駛小貨車，行經中和區圓通路衛福部雙和醫院旁時，不慎撞上1名騎乘電動輪椅的陳姓男子。救護人員...

影／超衰胖車手選錯地點死巷收款 身分被識破棄車卻跑不動

1名體型肥胖詐欺車手，日前到新北市淡水區收款選錯地點，開車載被害人進死巷，不料身分被識破想逃，前方卻有垃圾車擋路，倒退又...

見車滑動駕駛肉身阻擋反被推倒 壓在車底失去呼吸心跳

黃姓男子今天駕駛廂型車上山，停在新北市瑞芳區勸濟堂附近道路，近午下車後發現廂型車滑動，疑似想用身體阻擋時，被車推倒並壓在...

明德外役監逃犯不在台中？電子腳鐐訊號在台南出現

台南明德外役監受刑人方青山昨天下午逾假未歸，監所通報警方協助找人，因方的戶籍地在台中市西區，台中市第一警分局昨天獲報後即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。