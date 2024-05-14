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竹聯幫葉問？醉漢兩度路倒攻擊消防員遭訴
新北市一名黃姓男子，今年1月5日22時9分至44分間，兩度因酒醉路倒，由路人或自行撥打電話報案，新北市消防局第七救災救護大隊永和分隊出動3位消防員協助送醫。不料黃男不僅不配合，還拿打火機刮地起火、以手機怒砸救護車頭，自稱「我可以1個人打趴你們10個」、「我要叫竹聯幫」等語恐嚇消防員，新北地檢署依違反醫療法妨害執行醫療業務及刑法恐嚇罪將他起訴。
檢警調查，當天永和分隊共派出，林姓、趙姓及謝姓消防員，前往黃男永和路一段100號前路倒處，欲將黃男送醫。不料黃男明知對方均身著消防員制服，卻先將打火機重摔至地面至冒出火花，又持手機敲擊救護車引擎蓋數次，再恫嚇3名消防員「我可以1個人打趴你們10個」、「我要叫竹聯幫」。
黃男不斷大吵大鬧，阻礙3名消防員為其實施血壓、血氧量測等身體檢查及協助就診，最後消防員們忍無可忍，決定報警提告。檢察官認定，黃男行為已構成以強暴、恐嚇方法妨害3位消防員醫療業務執行，依法將他起訴。
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