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高雄林園港埔派出所遭搜索 警員被檢方帶走
高雄市警林園分局林園派出所陳姓警員，涉及勾結詐騙集團的弟弟教戰並查個資，疑衍生案外案。雲林檢方今天搜索林園警分局港埔派出所，帶回洪姓警員，釐清是否涉及詐團詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例。
已遭雲林地檢署聲押獲准的陳姓警員，檢方查出林園警分局港埔所洪姓警員（31歲）與他有金錢往來，今天上午9時30分，檢方才趁洪姓警員上班，與調查局、警方及政風單位，搜索港埔所，帶走洪釐清案情。
洪姓警員曾是林園警分局偵查隊員，2021年因認為偵查隊公文繁重，寫報告調制服警員，先在林園警分局大寮所服務，後調港埔所。
據了解，雲林地檢署去年偵查詐團，發現陳姓警員涉嫌勾結參與詐騙集團的弟弟，不僅幫查個資，甚至充當詐團「軍師」，以交戰守則指導詐團規避警方查緝，從中抽取百分之二至百分之四利益。
檢方查出，洪姓警員在與陳姓警員有金錢往來，曾以自己註冊的博弈網站帳號，幫陳下注。據悉，洪稱陳姓警員欠他錢，才幫忙下注，他與詐團關係。檢方將洪帶走，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例名義查辦全案。
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