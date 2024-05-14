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影／北市男駕照被吊銷...改騎腳踏車酒駕 撞上「瑞典坦克」
台北市翁姓男子日前酒後騎腳踏車要回家，不勝酒力一路搖搖晃晃，直接撞上對向「瑞典坦克」Volvo休旅車，撞擊力道大，翁男整個反彈，面朝下、跌倒在地，休旅車駕駛見狀下車，聞到翁男濃濃酒氣報警。警方趕抵，翁男酒測值每公升0.79毫克，嚴重超標，十分誇張。
警方指出，翁男（58歲）日前騎腳踏車行經中正區牯嶺街，跟對向休旅車相撞，休旅車輕微受損，但翁男狼狽跌到在地，到場發現翁有酒駕情事，依法酒測，他酒測值每公升0.79毫克，儘管嚴重超標，但腳踏車屬「慢車」，並無刑事責任，因此依道交條例第73條第2項，處1200元至2400元罰鍰。
據了解，翁男當天是在萬華區青年公園獨自喝米酒後，要回家就肇事，經查他根本沒有駕照，駕照是過去因酒駕被吊銷，雖然改騎腳踏車不會有刑責，但仍會面臨罰鍰以及賠償責任，得不償失。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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