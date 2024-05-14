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新北萬里中福23歲機車騎士自撞電桿 人摔落橋底送醫不治
30歲蔡姓男子今天上午9點多，騎機車行經新北北市萬里區中福42號附近，疑自撞電線桿後翻落護欄摔到3公尺深橋底石頭邊，消防人員救起時外科OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救後不治。警方發現水泥護欄不到1公尺，可能因撞擊力大摔落，已採證調查。
消防局第六大隊今天上午9時6分接獲民眾報案，蔡男疑騎機車自撞電線桿摔落橋底，落差約3公尺，倒在石頭邊， 不清楚有沒有意識。消防局出動萬里、秀峰及金山分隊，共7車23人前往救援。
消防人員到場，發現騎士已外科OHCA，給與急救處置，並利用器材車協助脫困送往基隆長庚，詳細肇事原因由金山警分局調查釐清。
第六大隊大隊長羅億田表示，駕駛人應隨時注意車前狀況，千萬不能疲勞駕駛、超速或任意超車，遵守交通規則。金山警分局表示，目前蔡男還在醫院搶救中。
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