愛情的騙子！38歲陳小姐網路交友陷情網 遭詐取300萬

你有日常談心的朋友圈嗎？詐騙集團猖獗，最常利用人性「寂寞」的弱點來誘騙民眾。62歲的宋媽媽加入一個投資群組，更向親友集資1500萬，卻落入詐騙集團的陷阱。精神科醫師表示，詐騙手法通常客製化，被盯上就防不勝防，被騙並不可恥，身邊親友也可協助個案擺脫自責的情緒，避免憂鬱、自傷行為發生。

62歲宋媽媽，去年加入投資群組，1個月內向親友集資投入近1500萬，家人擔心被騙，多次起衝突，期間出現情緒起伏大、躁動、失眠、焦慮等情形，在家人堅持下前往警局後才知道被詐騙。

書田診所精神科主任醫師施姸安表示，宋媽媽後續出現愧疚、憂鬱、焦慮不安、失眠的情況加劇，家人懷疑有憂鬱或失智的傾向，因此被女兒帶到門診。但詳談後宋媽媽並沒有失智，是希望透過投資群組，讓家人生活更好，沒想到卻對家裡經濟造成影響，自責對不起家人，情緒也愈來愈難控制，失眠情況嚴重。診斷為適應性情緒疾患合併焦慮憂鬱，經支持性心理治療，並給予必要的藥物後，症狀逐漸緩解。

詐騙集團不僅會利用「金錢誘惑」，還會利用「愛情攻勢」。38歲陳小姐透過交友軟體認識外國男性，短短3個月陷入情網。對於對方邀請投資金錢換取未來美好生活深信不已，陸續借出近300萬元，沒想到對方突然失聯，才發現自己被騙。

施姸安說，陳小姐對愛情有憧憬，又因為生活環境不易認識異性，她不願和家人訴苦，曾企圖自殺，所幸家人及時發現救回，協助債務償還並要求她就醫。個案除了金錢損失，情感上也大受打擊，難以接受被欺騙，陷入自責憂鬱，偶有輕生舉動。診斷為憂鬱症，經過一段時間的心理治療，並配合服用藥物，症狀改善。

施姸安表示，詐騙事件時有所聞，且從上述的案例可得知，任何年齡層都可能成為詐騙的對象，詐騙者利用人性的心理、好奇心、貪婪、恐懼、對未來的美好期待等情感來行騙，而社交媒體和網路的廣泛使用，讓詐騙者能夠輕易接觸受害者並建立信任關係，特別是當受害對象心中有所求時，更容易受到誘惑。因此，要時時提高警覺才能避免被騙。

「為什麼是我被詐騙？」，施姸安指出，臨床上很多人遇到詐騙後會出現吃不下、睡不著，失眠、淺眠、惡夢、半夜易驚醒的情況，凡事提不起勁，整日胡思亂想，一直處於想解決問題卻一直解決不了的挫折循環中，也因此焦躁不安、生活注意力不集中，工作常出錯，容易提高交通意外的風險，當不幸遇上詐騙事件，如果意識到已經出現上述身心狀況時，要勇於求助並就醫。