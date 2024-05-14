影／高雄怪男奔快車道趴轎車 是誰？警禁人臉辨識…查身分費時
網傳1名男子今天上午在高雄市小港區快車道上奔走，見到直駛而來的轎車，竟直奔趴坐轎車引擎蓋上，警方據報將男子送醫，但因警方已不能使用人臉辨識系統，令警方和醫護人員無法馬上查出男子身分，不知如何是好。
臉書社群「報廢公社」今天貼出1段影片，據了解，是今天上午7時45分，在小港區沿海三路往市區方向，1名男子走在快車道，見快車道有轎車開過來，竟然直奔轎車而來，轎車駕駛人趕緊倒車，男子卻爬上轎車引擎蓋，若無其事坐在引擎蓋上，令駕駛人傻眼停車報警，後來男子又依樣爬上其他轎車。
警方據報趕到事故現場，男子站於路邊，員警盤查他的身分，他只喃喃自語，無法答覆警方問話，警方只好將他送醫，但一時無法查出他的身分。
員警說，原本員警處理事故，只要當事人無法說出身分，員警可以透過警政署人臉辨識系統，查出身分。遇到類似男子爬上轎車說不出身分的情況，警方可以利用警用小電腦，馬上查出身分，請家屬到場，但是，現在卻沒辦法立即查身分，也無法立刻找到家屬。
警方人臉辨識系統因國發會認為有個資侵權疑慮，自從2021年11月30日，警政署通令下線，令基層員警抱怨。
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