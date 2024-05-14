影／台中市民遭冒用車牌領13張罰單 警：已函請裁決處撤罰

昨天有台中民代在議會質疑，蔡姓市民遭人冒用車牌，收到13張罰單，但警員事後處理態度消極，第六警分局表示，蔡男的車牌遭冒用，而被警方告發13張罰單部分，經分局查證後，已函請台中裁決處撤銷罰單，值班警員回應市民時，未具同理心，記申誡一次，加強教育訓練。

第六警分局表示， 蔡姓民眾車牌遭冒用，違規行為被警方開單，經分局查證後，已函請台中裁決處撤銷罰單。

六分局指出，此案犯嫌使用偽造車牌，最早是在清水警分局轄區違規遭告發，因此案件移由發生地清水分局偵辦，已查獲犯嫌並移送台中地檢偵辦。

六分局表示，日後如果再遇類似案件，分局將調閱相關資料確認後，函請裁決處撤單，追究冒用人刑事責任。

六分局指出，另有關蔡姓市民致電派出所詢問，值班員警提及「除了找他理論吵架，應該是要去提出申訴」等語，言詞不當，說話未具同理心及考量民眾感受，核予行政處分申誡一次，分局會再持續加強員警教育訓練。