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影／台中市民遭冒用車牌領13張罰單 警：已函請裁決處撤罰

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

昨天有台中民代在議會質疑，蔡姓市民遭人冒用車牌，收到13張罰單，但警員事後處理態度消極，第六警分局表示，蔡男的車牌遭冒用，而被警方告發13張罰單部分，經分局查證後，已函請台中裁決處撤銷罰單，值班警員回應市民時，未具同理心，記申誡一次，加強教育訓練

第六警分局表示， 蔡姓民眾車牌遭冒用，違規行為被警方開單，經分局查證後，已函請台中裁決處撤銷罰單。

六分局指出，此案犯嫌使用偽造車牌，最早是在清水警分局轄區違規遭告發，因此案件移由發生地清水分局偵辦，已查獲犯嫌並移送台中地檢偵辦。

六分局表示，日後如果再遇類似案件，分局將調閱相關資料確認後，函請裁決處撤單，追究冒用人刑事責任。

六分局指出，另有關蔡姓市民致電派出所詢問，值班員警提及「除了找他理論吵架，應該是要去提出申訴」等語，言詞不當，說話未具同理心及考量民眾感受，核予行政處分申誡一次，分局會再持續加強員警教育訓練。

台中市議會昨警消環衛委員會業務質詢，議員吳建德指出，市民陳情車牌遭冒用，3月17日晚間對方在西屯區拒絕警方攔檢，派出所員警依一口氣舉發13項違規，罰單高達4萬7千元。吳建德說，承辦員警事後消極處理，事後比對外觀、內裝及特徵等，明顯可看出是AB車，警方卻未協助追查。

蔡姓市民收到13張罰單，向警方申訴，抱怨處理態度不佳。圖／吳建德提供
蔡姓市民收到13張罰單，向警方申訴，抱怨處理態度不佳。圖／吳建德提供

教育訓練 特徵 罰單

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