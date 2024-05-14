外役監方青山昨天逾假未歸成逃犯…父親：長子載他去搭車的

台南明德外役監受刑人方青山昨天下午逾假未歸，監所通報警方協助找人，因方的戶籍地在台中市西區，台中市第一警分局昨天獲報後即前往訪查，方父透露，昨天早上，方即由長子載往車站搭車，前往台南，不知道方為何沒有回監所報到，不知方的去向。

台中市第一警分局表示，此案已配合台南市警局、台中市刑大、鐵路警察局等單位，釐清方男行蹤，目前是掌握方在昨天上午11時許，有搭車南下，是否途中有下車，正在調閱監視器釐清。

另外，第一警分局民權所也表示，方青山是返家探親三天，從11日至13日，昨天下午1時需要返回台南明德外役監報到，但監所通知其未依規定報到，不過方依規定返家探親每日都要向轄區派出所報到，一天報到一次，沒有規定確切時間，方分別是在11日下午2時30分、12日凌晨3時45分、13日凌晨4時36分報到，都符合規定，沒有異狀。