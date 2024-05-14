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2年多前車禍2死2傷 雲林水林同路口車禍再釀2死

中央社／ 雲林縣14日電

雲林縣水林鄉王姓夫妻昨天騎機車經過慈惠堂東側十字路口，擦撞蔡姓男子駕駛的轎車，王姓夫妻送醫後不治，全案依過失致死罪函送法辦，而2年多前同一路口也發生2死2傷車禍

2年多前幼教老師1家4口外出，與他車發生擦撞，造成2死2傷；警方事後在路口裝閃爆燈、跳動路面與減速標誌，並鋸斷路口10公尺內2棵路樹，卻再發生重大車禍，在地民眾期盼相關單位找出問題，降低事故。

雲林縣消防局今天表示，昨天上午9時許接獲車禍報案，救護人員趕到現場時，年過7旬的王姓夫婦倒在路上，汽、機車零件散落一地，轎車前擋風玻璃也由於撞擊出現蜘蛛網狀裂痕。

王姓夫婦傷重送往醫院仍不治，而51歲蔡姓男子酒測值為0，送醫救治無生命危險。

雲林縣警察局北港分局上午與相關單位到事故現場，商討道路工程改善，也在現場加強執法，並到老人食堂等處加強宣導交通安全。

車禍 雲林

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