高雄BMW衝進軌道區 輕軌列車交通受阻43分鐘
陳姓男子昨晚駕駛BMW轎車，衝進高雄輕軌軌道區，轎車動彈不得，並阻礙輕軌交通40多分鐘，後由吊車協助拖吊出軌道區，高雄捷運警察隊依違反大眾捷運法告發。
警方表示，昨天晚間9時5分，陳姓男子（21歲）駕駛BMW轎車，經過高雄市三民區大順二路、日全街口將轎車駛開進輕軌軌道區內，無法動彈，影響輕軌行駛，捷運警察隊獲報，派員會同三民二警分局員警到場了解，才知道陳男一時恍神肇禍。
BMW轎車經拖吊車拖離軌道區，昨晚9時48分，高捷公司對輕軌軌道去完成巡檢，未發現異常，輕軌交通才恢復通車。
警方對陳姓男子酒測，無酒精反應，捷運警察隊依違反大眾捷運法製告發，移由市府交通局裁罰，最高可處7500元罰鍰。
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