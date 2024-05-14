網路約正妹按摩…得先買3萬遊戲點數 男險被騙幸超商報警
台南市林姓男子昨天在永福路某超商欲購買3萬元遊戲點數，因數量太大引起店員懷疑報警，結果發現林為了想約網路上身材姣好暱稱為「雨欣」的女子見面，進行色情舒壓按摩，陷入典型的「色情交易點數詐騙」圈套，所幸警方到場勸阻止林購買點數，保住辛苦的血汗錢。
市警二分局民權派出所警員吳達義、李美慧，昨天下午2點多接獲轄內永福路超商店員報案，26歲林姓男子在店裡欲購買3萬元的遊戲點數，疑似遭到詐騙，警方獲報後到場了解狀況。
林男表示，他在網路上看見按摩消費的廣告，便透過LINE加入暱稱「雨欣」的正妹為好友，對方誘騙他購買大量點數卡，稱可進一步約見面、提供色情援交按摩服務，林男不疑有他，對方要求不要現金，要買點數才能見面消費，稱「現在援交抓很緊」，所以要小心謹慎一點。
對話紀錄中「雨欣」以「等等我經理會通過賴跟你接洽，你不要講錯話，讓他發現我翹班，你講有約到我按摩就好了」。並不斷以約見面、色情舒壓按摩等語要林購買大量遊戲點數，要求不要把事情鬧大「最後吃虧的肯定是你」，還以林男及其家人的人身安全恫嚇他不准向超商店員亂講話，若不購買3萬元遊戲點數就要登門拜訪，讓他嚇出一身冷汗，趕緊到超商買點數。
民權所警員吳達義、李美慧及時到場識破這是詐團慣用手法，詐團常盜用網路美女圖片，在社群網站設假帳號，吸引男客上門，員警並舉出類似案例多方說明此類是典型的「色情應召詐騙」手法，才讓林男意識到自己險些遭到詐騙打消購買遊戲點數。
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