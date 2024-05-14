影／黑夜燒至白天 台南佳里塑膠工廠大火已控但注意空氣品質

台南佳里某塑膠工廠昨深夜近10點傳出大火，3000平方公尺廠房全面燃燒，打火弟兄漏夜與惡火搏鬥，火勢已在今凌晨0時50分控制，但仍有大量塑膠原料易燃品，上午持續燃燒，無人傷亡，起火原因及災損待查。

起火的佳里區海澄里塑膠工廠，為3層樓鋼骨廠房，因廠區堆放大量塑膠原料易燃品，在風勢助長下燃燒凶猛，消防局119勤務中心昨晚9點50分獲報，增派多波消防車、人員趕至灌救，台南市消防局漏夜調派全市逾56輛消防車、115名消防隊員投入灌救，更出動無人機、消防機器人。

因風向為北風，環保局已也在官網提醒，下風處佳里、七股、安南區居民，空氣品質可能受影響，提醒民眾注意，將持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及空氣盒子監測數據。