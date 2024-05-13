2年傷人39件 基警輪流看顧 「幹譙伯」死亡一筆勾銷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市洪姓男子酒後常與鄰居衝突，並有多次出手傷人紀錄，警方因此安排6班警力，每天「陪伴」他12小時。洪男1年多前罵鄰居，還把對方打到腦震盪，檢察官依傷害、公然侮辱罪嫌將他起訴。由於洪男在上月15日死亡，基隆地方法院判決不受理。

檢察官起訴指出，洪男因為常在住家附近碰見陳姓男子，兩人相處不睦。前年10月26日上午9點多，洪男在田寮河邊人行道看見陳男行經該處，對陳比中指，辱罵髒話，並持酒瓶猛砸陳男和陳的妻子，砸到酒瓶破裂後，玻璃屑噴濺到陳男腳部。

洪男又徒手揮拳毆打陳男告訴人，導致陳男右腳有開放性傷口、腦震盪及上臂挫傷等傷害。檢方偵查後，起訴洪男涉犯傷害、公然侮辱罪嫌。

法官指出，刑事訴訟法規定被告死亡，應諭知不受理判決，並得不經言詞辯論為之。查詢戶役政資訊網站，可知洪男今年4月15日死亡，所以直接判決不受理。

警方統計，60多歲洪男多次酒後攻擊鄰居，近兩年多來累積涉犯39起刑事案件、43次保護管束，還曾酒後跳入田寮河迴船池「游泳」，消防局獲報出勤救援，其他民眾得知原委，批評洪男浪費救護、救災資源。

洪男是令地方人士頭痛人物，因為他會用粗話罵人，被網友稱為「幹譙伯」。市警局去年5月22日起執行專案，每天派遣6班、12名警員攜帶電擊槍，陪在洪男身旁12小時，防範他滋事，4個月後警力減半。洪男後來被控襲警，強制就醫，出院後又因生病死亡。

基隆市警局曾執行專案，每天派員陪在洪男身邊，防範他滋事。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局曾執行專案，每天派員陪在洪男身邊，防範他滋事。記者邱瑞杰／翻攝

公然侮辱 基隆 鄰居

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