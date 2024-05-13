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台中警紀案件連環爆 局長自請處分、涉案警等21人懲處調職

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影／中市警紀案件連環爆 局長自請處分、涉案警等21人懲處調職

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局近月來連傳警察風紀案件，台中市少年隊、霧峰、大雅警分局，以及台中市刑大前大隊長林明佐都出事，引發疑慮，台中市警局今由副局長郭士傑說明，市警局長李文章已針對近期風紀案件，自請處分，另外有涉案警員、管考幹部等21人處分、調職，其中有8人記過。

台中市警局副局長郭士傑表示，市警局長李文章已自請處分，另外還有21名警員、幹部涉嫌違法違紀、考監責任及懲處。

分述如下：

(一) 少年警察隊偵查佐張○勛核予記一大過，小隊長陳○聰及偵查佐田○豪各記過二次，並依規定追究相關考監責任，核予前隊長陳○哲申誡一次，組長陳○池、分隊長吳○濃各記過一次，分隊長高○懋、時任督察員莊○穎、蘇○鋒各申誡一次。

(二) 霧峰分局小隊長林○豐核予記一大過，並依規定追究相關考監責任，核予分局長陳祥麟申誡一次、前隊長許○鳴記過一次、前副隊長闕○松、前巡官陳○瑞各申誡二次。

(三)大雅分局小隊長張○興核予記過二次，並依規定追究相關考監責任，核予前隊長曾○富申誡一次之懲處。

(四)當事人小隊長陳○聰、林○豐、張○興、偵查佐張○勛、田○豪等5人均改調為行政警察，調整服務地區。

郭士傑說，針對此類案件，市警局會嚴查嚴辦到底，追究相關人員的責任，另由督察室督同各分局及各大隊加強蒐集風紀情資，針對有風紀顧慮人員，全面展開清查；若再有違法犯紀，一律嚴查嚴辦，該免職、停職或行政懲處、調職，絕不寬貸。

郭士傑說，對於少數列管輔導之同仁，市警局將持續加強輔導考核；若輔導無效，一犯再犯，則優先列為汰除對象。本局從2022年至今，已逕予免職或輔導辭職、退休列輔官警共25人，全面展現整飭風紀的決心。

郭士傑指出，市警局也要求各分局長、大隊長及各級主管必須以身作則、對所屬嚴管勤教，落實各項考核監督；若有督導不周者，一律從重追究相關考監責任。

台中市警局近期警紀案件連環爆，台中市警局在今晚由副局長郭士傑對外說明。圖／本報資料照
台中市警局近期警紀案件連環爆，台中市警局在今晚由副局長郭士傑對外說明。圖／本報資料照

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