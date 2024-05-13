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520內閣改組前夕 林右昌任內3赴警大盼「放膽擘劃未來」

中央社／ 桃園13日電

內政部林右昌今天到中央警察大學了解警察教育與學術發展進程，並關心學生學習及生活情形，他期勉警大放膽擘劃未來，重視警察教育的品質，就是政府保障人民安居樂業的決心。

中央警察大學下午發布新聞稿表示，林右昌在520內閣改組前夕，再度到中央警察大學，這也是林右昌上任1年多以來第3次到警大，除了解警察教育與學術發展的進程，並關心學生學習及生活的情形，學生總隊的總隊長更代表學生送上親手製作的卡片，學生們也在卡片中獻上祝福與感謝。

林右昌指出，警察大學是培養國內治安幹部的最高學府，他到任後除深入了解警察教育所面臨的困境與挑戰，積極協助警大改善學生的生活與學習環境，並促請教學研究發展應與實務接軌。

包含提高學生伙食費，調幅高達25%；爭取經費，全面完成學生宿舍的冷氣裝設；核定「因應新型態犯罪提升教學量能計畫」，分3年編列新台幣2.6億元預算，全面提升學生科技犯罪偵查專業知能。

林右昌表示，擔任內政部長任內，一貫秉持著「沒有盡力而為，只有全力以赴」的態度，面對所有內政大小事，他期勉警察大學要放膽擘劃未來，成為更優質的大學，警察教育要用最好的師資與設備，吸引一流的人才就讀，重視警察教育的品質，就是政府保障人民安居樂業的決心。

警大校長楊源明表示，林右昌到任1年多以來，以實際行動支持警察教育，嘉惠全校師生，師生除感謝林右昌的支持，未來將持續與時俱進，精進警察教育訓練品質，不辜負全民期待。

內政部長林右昌（中）13日到中央警察大學關心學生學習及生活情形，學生總隊的總隊長代表學生送上手作卡片，學生們也在卡片中獻上祝福與感謝。圖／中央社
內政部長林右昌（中）13日到中央警察大學關心學生學習及生活情形，學生總隊的總隊長代表學生送上手作卡片，學生們也在卡片中獻上祝福與感謝。圖／中央社

內政部 林右昌 警察大學

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