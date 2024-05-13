疑未注意車前狀況…女子清晨駕車撞死穿越馬路行人 稱A柱擋住

台南市中西區民生路一路，今天清晨3點多發生轎車撞死穿越馬路老人意外。記者黃宣翰／翻攝 台南市中西區民生路一段，今天凌晨3點多發生轎車女駕駛疑未注意車前狀況，開車撞上要穿越馬路的男行人，男行人傷重送醫不治，女駕駛酒測值為零。據了解，顏姓女轎車駕駛稱當時光線昏暗，又有A柱擋住才未看到行人。警詢後，顏女被依過失致死罪嫌法辦。

警方調查，顏姓女子（年約20多歲）今天凌晨3點34分，駕駛轎車沿台南市中西區民生路一段西向東行駛，轎車行經民生路一段與民生路一段157巷口，與前方北向南穿越道路李姓男行人（70歲）發生碰撞，李被撞飛摔落路面，送郭綜合醫院急救後，仍因顱內出血，宣告不治。

據了解，顏女稱當時光線昏暗，又有A柱擋住才未看到行人。轎車女駕駛經酒測無飲酒反應，警方已報請檢察官相驗，另詳細肇事原因待後續調查釐清。