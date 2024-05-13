彰化市火葬場重提案上百人陳抗 公所：可解決治喪、交通問題
彰化縣彰化市公所向市代會重新提出「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」計畫興建火葬場，再度引起民眾反彈，今天到彰化市代會和彰化縣政府抗議，彰化縣府表示，目前彰化市公所還未向縣府提出興辦計畫，縣府對於設置火化場的意願，都表示尊重，也會針對縣內公有殯葬用地積極進行可行性評估，尋找最合適的地點設置。
反彰化市大埔火葬場自救會今天在縣議員陳銌銌、延和里長王勝和、延平里長陳雯嘉等人陪同下陳情抗議。
陳銌銌說，設火葬場的空汙和交通問題，公所和縣府都應正視，彰化市興建大埔截水溝及便道的原因之一就是要解決交通問題，但現在交通還未紓解，又要興建火葬場，不是又增加交通負荷。
彰化市代會主席陳文賓接下陳情書後表示，將會尊重民意，市代會將會提前排入議程審理此案，對於此案一一檢討，也希望市公所要加強和民眾溝通，不能一意孤行，要好好規劃處理。
彰化市公所回應表示，公所計劃將市立殯儀館後方已完成遷葬的殯葬用地，全區5.8公頃重新整建為「一站式服務」的生命園區，未來會包含立體停車場、火化場和環保葬綠地等設施，在擁有全縣最完備殯儀館的前提之下，預期將一次性解決場內停車空間不足、動線混亂、大埔路壅塞、噪音等問題，為彰化縣民提供不用再被迫奔走的治喪環境。
彰化市長林世賢表示，先進的火化場會設置效率高達99%以上的袋式濾煙、以及觸媒轉化去除戴奧辛等裝置，未來透過公部門、環團及專家學者嚴格把關，讓空氣汙染物遠低法規排放值，絕對是公所可以給予的承諾與務必達成的標準。
公所表示，將會規劃從生命藝術園區設置專道連通至大埔排水堤岸道路，往來園區的車輛不須再匯入大埔路，將從源頭避免市區塞車問題。也將在進入可行性評估、環評和興辦事業計畫等正式規劃設計前，將透過2場實體及1場線上概念構想說明會，邀請全民參與討論公共議題，讓民眾了解生命園區的概念構想。
林世賢表示，雲林縣已經拒絕彰化縣民的火化申請，鄰近縣市的火化場在不久的將來，是否會因為容量不足而選擇走上雲林拒燒的之路？是全台唯一沒有火葬場的彰化縣需要面對的問題。
彰化縣政府表示，未來彰化市公所如經彰化市代表會同意後提出建構彰化藝術生命園區的規劃時，縣府會針對其交通動線、設施設備、出流、水保計畫及園區整體綠化等項目，謹慎審查，也希望彰化市公所能夠妥善規劃並與大埔附近居民充分溝通說明，取得大多數人的認同與支持。
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