彰化市火葬場重提案上百人陳抗 公所：可解決治喪、交通問題

彰化縣彰化市公所向市代會重新提出「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」計畫興建火葬場，再度引起民眾反彈，今天到彰化市代會和彰化縣政府抗議，彰化縣府表示，目前彰化市公所還未向縣府提出興辦計畫，縣府對於設置火化場的意願，都表示尊重，也會針對縣內公有殯葬用地積極進行可行性評估，尋找最合適的地點設置。

反彰化市大埔火葬場自救會今天在縣議員陳銌銌、延和里長王勝和、延平里長陳雯嘉等人陪同下陳情抗議。

陳銌銌說，設火葬場的空汙和交通問題，公所和縣府都應正視，彰化市興建大埔截水溝及便道的原因之一就是要解決交通問題，但現在交通還未紓解，又要興建火葬場，不是又增加交通負荷。

彰化市代會主席陳文賓接下陳情書後表示，將會尊重民意，市代會將會提前排入議程審理此案，對於此案一一檢討，也希望市公所要加強和民眾溝通，不能一意孤行，要好好規劃處理。

彰化市公所回應表示，公所計劃將市立殯儀館後方已完成遷葬的殯葬用地，全區5.8公頃重新整建為「一站式服務」的生命園區，未來會包含立體停車場、火化場和環保葬綠地等設施，在擁有全縣最完備殯儀館的前提之下，預期將一次性解決場內停車空間不足、動線混亂、大埔路壅塞、噪音等問題，為彰化縣民提供不用再被迫奔走的治喪環境。

彰化市長林世賢表示，先進的火化場會設置效率高達99%以上的袋式濾煙、以及觸媒轉化去除戴奧辛等裝置，未來透過公部門、環團及專家學者嚴格把關，讓空氣汙染物遠低法規排放值，絕對是公所可以給予的承諾與務必達成的標準。

公所表示，將會規劃從生命藝術園區設置專道連通至大埔排水堤岸道路，往來園區的車輛不須再匯入大埔路，將從源頭避免市區塞車問題。也將在進入可行性評估、環評和興辦事業計畫等正式規劃設計前，將透過2場實體及1場線上概念構想說明會，邀請全民參與討論公共議題，讓民眾了解生命園區的概念構想。

林世賢表示，雲林縣已經拒絕彰化縣民的火化申請，鄰近縣市的火化場在不久的將來，是否會因為容量不足而選擇走上雲林拒燒的之路？是全台唯一沒有火葬場的彰化縣需要面對的問題。