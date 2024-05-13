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女過馬路回家遭水泥車輾過左半身 秀傳醫院：難逃截肢

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

婦人遭連結水泥車輾過造成左臂及左腿撕裂傷及骨折，適逢竹山醫院急診室全部出動搶救。圖／南投消防局提供
婦人遭連結水泥車輾過造成左臂及左腿撕裂傷及骨折，適逢竹山醫院急診室全部出動搶救。圖／南投消防局提供
59歲謝姓婦人家住竹山秀傳醫院對面，欲過街返家時，不慎遭綠燈正要啟動的連結水泥車輾過，造成左臂及左腿撕裂傷及骨折，適逢院方急診室全部出動搶救，消防人員花了近1小時的時間，才將婦人從車底救出，目前正在進行開刀手術中，秀傳醫院指出，婦人雖因未因大量及臟器受傷而命危，但仍難逃截肢的可能，竹山警方表示，確切的車禍事故原因與發生過程尚待調查後釐清。

南投消防局第三大隊表示，今天上午10時許獲報竹山鎮秀傳醫院前發生車禍，有人受困於砂石車下，竹山分隊立即出動3輛消防車搶救，發現一位59歲謝姓婦人受困於車輪下，抵達現場時，一輛滿載白色連結水泥車KLF-5007左前輪下方有一婦人被輾壓，傷者意識清醒，左臂及左腿撕裂傷及骨折，現場由秀傳醫院急診室先給予靜脈輸液，確保傷患生命體徵，當下決定以油壓剪頂撐車架製造搶救空間。

消防人員發現該白色連結水泥車造成謝婦的左臂、左腿被夾在車輪下方致無法脫困，同步以墊塊跟隨負載確保搶救人員安全後，再由車頭將傷者脫困上長背板；救護人員當場實施止血帶止血、包紮止血、清洗傷口、骨折固定，後逕送竹山秀傳醫院急診室救治。

據現場民眾透露，謝姓婦人就住在竹山秀傳醫院對面，今天早上10時正欲從紅綠燈穿越行人道返家，不知何故，這輛白色連結水泥車是綠燈啟動時，疑似未注意到車前下方的婦人，眾人驚呼及婦人尖叫聲中，當下輾過謝婦的左半身。

婦人遭連結水泥車輾過造成左臂及左腿撕裂傷及骨折，適逢竹山醫院急診室全部出動搶救。圖／南投消防局提供
婦人遭連結水泥車輾過造成左臂及左腿撕裂傷及骨折，適逢竹山醫院急診室全部出動搶救。圖／南投消防局提供

紅綠燈 車禍 骨折

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