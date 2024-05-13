羊放養誤闖私人地掉進陷阱 苗栗警民合力助脫困

苗栗縣獅潭鄉劉姓老翁放養的羊隻誤闖1處私人竹林後受困於山豬吊陷阱，老翁無法自行處理報警求助，經警民合力協助羊隻脫困，所幸羊隻並未受傷。

苗栗縣大湖警分局今天表示，劉姓老翁（79歲）平日在獅潭鄉八角林一帶飼養羊隻，平時將羊隻放養，日前發現羊隻誤入他人的竹園內遭山豬吊夾夾住動彈不得，老翁因年邁且該處為私人土地，請求警方協助。

大湖警分局指出，員警到場後發現羊隻未受傷，經員警與民眾合力小心翼翼地將羊隻從吊夾內脫困。竹林地主對於土地內遭放置陷阱表示不知情，現場山豬吊夾先予以排除並查扣，後續追查行為人。

警方並告知老翁應妥善管理羊隻，勿隨意放養造成誤闖他人土地或其他事故。

警方提醒，民眾若有飼養動物須妥善管理照料，且勿在野外放置獸鋏陷阱，以免觸犯動物保護法等相關法令，若野生動物有危及公共安全或人類性命、危害農作物等情形，可向縣府主管機關提出申請，減少對動物過度的傷害並與山林共存。