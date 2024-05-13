快訊

立委邁入第17年…陳亭妃著眼台南市長 陳水扁指2026「韓國瑜是最大變數」

三重祖孫三代血案凶嫌簽賭欠千萬無悔意 伴屍竟稱「在思考人生」

關鍵數字看執政8年爭議政策！蔡英文留難題 賴清德怎拆彈

羊放養誤闖私人地掉進陷阱 苗栗警民合力助脫困

中央社／ 苗栗縣13日電

苗栗縣獅潭鄉劉姓老翁放養的羊隻誤闖1處私人竹林後受困於山吊陷阱，老翁無法自行處理報警求助，經警民合力協助羊隻脫困，所幸羊隻並未受傷。

苗栗縣大湖警分局今天表示，劉姓老翁（79歲）平日在獅潭鄉八角林一帶飼養羊隻，平時將羊隻放養，日前發現羊隻誤入他人的竹園內遭山豬吊夾夾住動彈不得，老翁因年邁且該處為私人土地，請求警方協助。

大湖警分局指出，員警到場後發現羊隻未受傷，經員警與民眾合力小心翼翼地將羊隻從吊夾內脫困。竹林地主對於土地內遭放置陷阱表示不知情，現場山豬吊夾先予以排除並查扣，後續追查行為人。

警方並告知老翁應妥善管理羊隻，勿隨意放養造成誤闖他人土地或其他事故。

警方提醒，民眾若有飼養動物須妥善管理照料，且勿在野外放置獸鋏陷阱，以免觸犯動物保護法等相關法令，若野生動物有危及公共安全或人類性命、危害農作物等情形，可向縣府主管機關提出申請，減少對動物過度的傷害並與山林共存。

苗栗縣

延伸閱讀

苗栗特殊學校啦啦隊在美國發光 勇奪ICU世界啦啦隊特奧金牌

台3大湖速限降10公里超速車翻倍 駕駛人：陷阱題？

苗栗縣府公務電腦不再卡卡 解禁LINE、iCloud等限制

苗栗大湖栗林國小路段「降速」執法！另3處測照器也正式啟用

相關新聞

女過馬路回家遭水泥車輾過左半身 秀傳醫院：難逃截肢

59歲謝姓婦人家住竹山秀傳醫院對面，欲過街返家時，不慎遭綠燈正要啟動的連結水泥車輾過，造成左臂及左腿撕裂傷及骨折，適逢院...

沒人在充電！高雄Gogoro電池交換站突爆炸起火 一旁加油站員工嚇壞

高雄市中正四路一處加油站旁的Gogoro電池充電站今天上午10時58分許，突然傳出一聲爆炸聲響，緊接著起火燃燒，嚇壞加油...

綠島垃圾場燃燒一天一夜…惡臭黑煙難聞 居民哀號：還在悶燒

綠島垃圾場昨下午發生火警，火勢經過一整夜的燃燒仍未獲得完全熄滅，周遭居民聞了一夜惡臭，苦不堪言。台東縣消防局也從本島緊急...

國道3號彰化北上段5車撞一團 回堵近2公里

國道3號彰化北上193.8公里處和美路段今天上午10時36分發生5車連環追撞車禍，其中一名貨車司機手部擦傷，車禍造成車流...

高雄照相桿裝1.5年遭爆沒電 交大前後任大隊長說話了

高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失控衝破護欄墜落3樓高橋下的死亡車禍；經市府道安委員會研議在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但遭爆1.5年以來根本未通電，「等同模型而已」；交通大隊前後任大隊長張偉中、黃元民坦承有疏漏，將檢討改進。

影／台74線接國道一號午後通車 市警局研擬4大方案防塞

國道1號銜接台74線系統交流道歷經4年半工期完工，今天舉辦通車典禮，預定下午5點開放通車，市警局因應可能交通壅塞問題，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。