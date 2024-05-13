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高雄照相桿裝1.5年遭爆沒電 交大前後任大隊長說話了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1年半以來，根本未通電，「等同模型而已」。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1年半以來，根本未通電，「等同模型而已」。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失控衝破護欄墜落3樓高橋下的死亡車禍；經市府道安委員會研議在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但遭爆1.5年以來根本未通電，「等同模型而已」；交通大隊前後任大隊長張偉中、黃元民坦承有疏漏，將檢討改進。

2022年10月14日，張姓駕駛（48歲）駕駛預拌混凝土車行經鼓山區中華高架橋，過彎時失控，整輛車衝破橋上護欄後，摔落約3樓高的地面，水泥車半個車身嚴重毀損，張當場受困車底，經消防員破壞車體搶救出來，送醫仍因傷重宣告不治。

市府相關單位事後會勘，決議在橋上繪製減速彩色標線，並在南北向各裝設一支測速照相桿，遏止車禍發生。

但照相桿設立1年5個月以來遭爆沒通電，等於只是「模型」，雖有些許嚇阻作用，但花錢裝設照相桿，卻毫無作用。

經交大調查，當時照相桿建置後，進行驗收，建置照相桿廠商委託承作廠商請台電臨時接電，驗收照相桿可拍照，因此完成驗收。

去年6月曾去函台電詢問，但台電告知在忙埋設其他管線，後即無下文；沒料到，早在去年8月和10月台電分別已完成兩支測速照相桿的送電程序，承作廠商卻遲未通知建置廠商，警方也被蒙在鼓裡。

時任交大大隊長的張偉中今年1月調派岡山警分局分局長，大隊長職缺由公關室主任黃元民接任，以照相桿建置、臨時接電、驗收即變成模型的發生時間來看，張偉中責任較大。

張偉中受訪回應指出，對於兩支照相桿沒通電一事，坦承的確有疏漏，個人會檢討改進，已建議交大對於照相桿的設立、啟用要訂出SOP處理流程，並定期洽查。

黃元民則指出，錯了就是錯了，會查處相關人員的責任，並盡速請台電通電，讓兩支測速照相桿啟用，以確實發揮防制車禍的功能。

高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1年半以來，根本未通電，「等同模型而已」。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1年半以來，根本未通電，「等同模型而已」。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1年半以來，根本未通電，「等同模型而已」。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1年半以來，根本未通電，「等同模型而已」。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍。本報資料照
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍。本報資料照
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍。本報資料照
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍。本報資料照
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1年半以來，根本未通電，「等同模型而已」。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1年半以來，根本未通電，「等同模型而已」。記者石秀華／攝影

台電 測速 高架橋

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