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1男找7名傳播妹陪唱錢帶不夠遭打 3男被送辦

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警方循線帶回涉案人偵辦。圖／警方提供
嘉義市警方循線帶回涉案人偵辦。圖／警方提供
網路社群媒體傳出一段男子在嘉義市某KTV包廂內被毆打畫面，經查被毆打的張姓男子疑1個人找7名傳播妹陪唱後因身上錢不夠與業者發生糾紛遭毆打，張男被帶到超商提款支付給業者，事後張男提告傷害，嘉義市警方通知涉嫌打人的賴姓男子等3人到案，依傷害、妨害自由等罪嫌法辦。

嘉義市警方表示，5月12日在網路流傳嘉義某KTV包廂內有人打架影片，經派員現地訪查並比對包廂影片，該場所是市西區某KTV包廂發生的衝突情事，被害人張男自行前往就醫，也到台南市警局第五分局報案提出傷害告訴。

據了解，在台中市從事建築業的32歲張男，5月11日晚上自己1個人到嘉義市這家KTV消費，席間他還找來7、8名傳播妹陪唱，酒酣耳熱結束後要結帳，張男錢帶不夠，向業者表示希望能打個折扣，與業者衍生糾紛而起衝突，張男事後被帶到超商提款支付。他在妻子陪同下到台南市就醫，順道在台南市警局報案提傷害告訴。

嘉義市警方通知涉嫌打人的賴男等3人到案，訊後依傷害、妨害自由等罪嫌送辦。

網路流傳男子在嘉義市某KTV內遭人毆打。圖／翻攝「黑色豪門企業」
網路流傳男子在嘉義市某KTV內遭人毆打。圖／翻攝「黑色豪門企業」

KTV 台南 嘉義

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