嘉縣太保鐵皮屋藏職業賭場 警攻堅逮22人送辦
嘉義縣警察局11日凌晨在太保市北港路一間鐵皮屋攻堅破獲職業賭場，屋內監視設備影像成賭客出入證明，當場逮捕李嫌等3名經營業者及賭客19名，全案依賭博罪嫌移送辦。
嘉義縣警局今天發布新聞稿表示，日前接獲民眾報案，稱嘉義縣太保市北港路一帶有間鐵皮屋，深夜時段出入複雜。
經蒐證完備後，刑事警察大隊會同水上分局員警，11日凌晨2時許持搜索票，於鐵皮屋前、後門部署重兵包圍，並攻堅破門，當場逮捕李嫌等3名經營業者及賭客19名共22人，查扣新台幣33萬餘元賭資及點鈔機、監視器設備、天九牌、骰子等賭具。
警方表示，賭場為歇業的宵夜場餐飲處所，員警衝入賭場取締時，負責人及現場賭客紛紛抱頭鼠竄，慌忙把賭資放入隨身包裹，但桌上天九牌賭具卻無法掩飾聚賭犯行，另賭場內監視設備影像也成為賭客出入賭博的鐵證，依違反刑法第268條賭博罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
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