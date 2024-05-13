快訊

珊瑚衰敗、漁網纏繞 台灣這3大觀光海域生態壓力緊繃

中國害怕音樂造反？香港 YouTube 禁播〈願榮光歸香港〉

新交通標誌？路面出現「神秘十字架」 真相揭曉讓人長知識

嘉縣太保鐵皮屋藏職業賭場 警攻堅逮22人送辦

中央社／ 嘉義縣13日電

嘉義縣警察局11日凌晨在太保市北港路一間鐵皮屋攻堅破獲職業賭場，屋內監視設備影像成賭客出入證明，當場逮捕李嫌等3名經營業者及賭客19名，全案依賭博罪嫌移送辦。

嘉義縣警局今天發布新聞稿表示，日前接獲民眾報案，稱嘉義縣太保市北港路一帶有間鐵皮屋，深夜時段出入複雜。

經蒐證完備後，刑事警察大隊會同水上分局員警，11日凌晨2時許持搜索票，於鐵皮屋前、後門部署重兵包圍，並攻堅破門，當場逮捕李嫌等3名經營業者及賭客19名共22人，查扣新台幣33萬餘元賭資及點鈔機、監視器設備、天九牌、骰子等賭具。

警方表示，賭場為歇業的宵夜場餐飲處所，員警衝入賭場取締時，負責人及現場賭客紛紛抱頭鼠竄，慌忙把賭資放入隨身包裹，但桌上天九牌賭具卻無法掩飾聚賭犯行，另賭場內監視設備影像也成為賭客出入賭博的鐵證，依違反刑法第268條賭博罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義 賭博 賭場

延伸閱讀

鳳凰花與嘉縣表藝中心相爭艷 民眾拍照打卡留念

冒牌棋社桌遊館雨後春筍冒出 斗六警直搗逮8賭客全送辦

事業做很大！桃園賭場聘司機接送賭客 負責人遭逮

「黃金把把胡」吸引賭客上門 桃園新開張棋牌社栽了

相關新聞

高雄林園港埔派出所遭搜索 警員被檢方帶走

高雄市警林園分局林園派出所陳姓警員，涉及勾結詐騙集團的弟弟教戰並查個資，疑衍生案外案。雲林檢方今天搜索林園警分局港埔派出...

外役監受刑人落跑一天 網咖被捕

台南明德外役監受刑人方青山前天逾假未歸，監所通報，檢警查出方在台南新營車站破壞「電子手環」監控設備，搭車北返台中潭子，躲...

又一警涉詐 高雄港埔所遭搜

高雄市警林園分局林園派出所陳姓警員，日前因涉嫌勾結詐騙集團教戰並查個資，被雲林地檢署聲押獲准；檢方林園警分局港埔派出所洪...

碧潭吊橋驚傳工安意外！工人6層高鷹架失足摔落命危

新北市新店區碧潭吊橋今天發生工安意外。1名30歲施姓工人今天上午11時許在碧潭吊橋出入口進行修繕工程時，不慎自6層樓高的...

「青菜麵條也是過日子」父遭詐千萬房產 旅英女謝警破案願當義工！

桃園一名76歲李姓退休男子掉入詐騙集團圈套，不僅陸續交付2千多萬元，甚至要價3千萬的96坪房產也遭騙走，其女兒發文痛批「...

影／黑夜燒至白天 台南佳里塑膠工廠大火已控但注意空氣品質

台南佳里某塑膠工廠昨深夜近10點傳出大火，3000平方公尺廠房全面燃燒，打火弟兄漏夜與惡火搏鬥，火勢已在今凌晨0時50分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。