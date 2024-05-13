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綠島垃圾場燃燒一天一夜…惡臭黑煙難聞 居民哀號：還在悶燒
綠島垃圾場昨下午發生火警，火勢經過一整夜的燃燒仍未獲得完全熄滅，周遭居民聞了一夜惡臭，苦不堪言。台東縣消防局也從本島緊急增援協助，事發原因待火勢完全熄滅後才能調查釐清。
昨日傍晚5點左右，位於綠島的一處垃圾堆置場發生火警，現場火勢猛烈，燃燒了一整夜至今仍未熄滅，但已經獲得初步控制，但全場仍在悶燒，消防隊也持續監控以防火勢再起，並在今早從本島調派三名人員前往協助救災。
據悉，疑垃圾場工作人員在處理垃圾時不慎挖到廢棄電池所引發的火警，詳細原因尚待或是完全熄滅後才能調查釐清。
這起火災也造成當地空汙嚴重，據當地居民表示，垃圾場就在知名景點睡美人的心臟位置，平時只要經過附近就能聞到明顯的惡臭味，影響生活品質，夏日高溫更屢屢造成垃圾悶燒引發火警。
其實當地垃圾場不敷使用已久，綠島觀光盛行，每到旅遊旺季垃圾量遽增，每日約有2.5到3公噸垃圾，讓垃圾場經常爆滿，為此去年台東焚化爐試運轉時，就優先處理綠島的垃圾危機。
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