沒人在充電！高雄Gogoro電池交換站突爆炸起火 一旁加油站員工嚇壞

高雄市中正四路一處加油站旁的Gogoro電池充電站今天上午10時58分許，突然傳出一聲爆炸聲響，緊接著起火燃燒，嚇壞加油站員工，由於失火地點就在高雄市警察局對面，不少警察目睹；轄區員警就近交管，消防局獲報，12分鐘後撲滅火勢，幸無人傷亡。

高雄市中正四路一處加油站旁的Gogoro電池充電站今天上午10時58分許，突爆炸後起火，消防員持滅火器撲滅，幸無人傷亡。記者石秀華／翻攝

消防局獲報得知是設置在前金區中正一路加油站旁的Gogoro電池交換站爆炸起火，隨即出動前金、新興和鼓山分隊共6車、11人前往馳援救火，抵達現場後，只見沒人充電Gogoro電池充電站已燃燒起火，冒出濃煙，隨即持滅火器朝起火處噴射，12分鐘後順利撲滅。

在一旁的加油站員工指，當時沒人換電池，但電池交換站突然恐怖的爆炸聲響，隨即起火；所幸火勢經消防員撲滅，無人傷亡。

Gogoro聲明如下：

Gogoro表示，中控中心接獲該電池交換站意外事件的即時警示後，便立即阻斷該電池交換站電力，值班工作人員也馬上前往現場。目前現場已處理完畢，確認沒有人員、車輛、建物與其他物件遭受影響。另，該站目前已暫停使用，建議車主透過App查詢，前往附近的電池交換站換電。 Gogoro電池交換系統擁有完善的安全保護機制、以及24小時系統自動偵測與即時警示通報系統，若發生任何突發事件，皆會依標準作業流程在第一時間啟動防護措施，包含自我保護機制啟動、立即阻斷電力、並通知相關單位等。